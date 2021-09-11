Yunanistan Batı Trakya Türklerinin huzurunu kaçırmak için her yola başvuruyor!



Uzun yıllar kullanılamayan ve tadilat izni verilmediği için harabeye dönen tarihi Hemitli Cami içini bölgede yaşayan Batı Trakyalı Türkler ve 'seçilen' İskeçe Müftülüğü'nün yoğun emekleri ile inşaat izni çıkarıldı. Tarihi miras niteliğindeki caminin çatıyı temizlendi, duvarları tamir edildi. Bu esnada Yunanistan hükümeti tarafından 'atanan' ve bölgede yaşayan Müslümanlar için bir karşılığı bulunmayan dönemin tayinli İskeçe müftüsü 'caminin onarılmasını' şikayet ederek tadilatı durdurttu.



O günden bu yana gerekli izinler olmasına rağmen tadilatı engellenen Cami bu kez de Avdira Belediyesi'nin şehir ve bölge planlaması gerekçe gösterilerek ortadan kaldırılmak isteniyor. Belediyenin yapmayı planladığı yol projesi hayata geçerse Hemitli Cami'nin büyük bir kısmı yok olacak. Batı Trakya Türkleri, hem tarihi hem manevi bir değeri olan Hemitli Cami'ne hassasiyetle yaklaşılmasını talep ediyor.



KONUYU TARTIŞMAYA AÇMAK DAHİ İSTEMİYORLAR!



Avdira Belediye Meclisi'ndeki Azınlık Belediye Meclis ve Yerel Meclis üyeleri, Hemitli Caminin büyük bir kısmını yok etmesi konusunu uzun bir süredir Belediye Meclis gündemine taşımak için çabalıyor ancak Belediye Başkanı Tsitiridis bu haklı talebi görmezden geliyor.



Azınlık temsilcileri ve muhalefet parti liderleri yapılan son iki belediye meclis toplantısına katılmayarak tepkilerini gösteriyor.İktidar partisi haricinde muhalefette yer alan üç liste temsilcileri bu tarihi camii ile ilgili çözüm arayışına girmelerine rağmen Belediye Başkanı konunun tartışmaya dahi açılmamasında ısrar ediyor. Meclis üyeleri, bu tarz planlamalarda ilk önce kültürel faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyor.