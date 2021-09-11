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Otobüslerine bakamayan Ekrem THK uçaklarının bakımına talip! İmamoğlu’ndan ilginç açıklamalar

Otobüslerine bakamayan Ekrem THK uçaklarının bakımına talip! İmamoğlu’ndan ilginç açıklamalar

İBB’nin, CHP yandaşlarına verdiği otobüs bakım ihalesi ellerinde patladı. CHP’li İBB Başkanı da suçu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a attı. İmamoğlu’nun sürekli bozulan otobüsler için, “Bakımla düzelmez, yenisini almak lazım” şeklindeki sözleri de, akıllara, “THK’nın uçaklarının bakımını yaparız, yeniden uçarlar” şeklindeki boş sözlerini getirdi.

Ekleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:46
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:54
Otobüslerine bakamayan Ekrem THK uçaklarının bakımına talip! İmamoğlu’ndan ilginç açıklamalar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyaseten kendi fişini çekti. İBB yönetimi çöktükçe, her geçen gün paniğe kapılıp daha da çelişkili ve tutarsız açıklamalar yapan İmamoğlu, beceriksiz politikalarının hesabını başkalarına ödetmeye çalışırken tamamen rezil duruma düştü.

İBB AK Parti yönetimi altındayken, haber değeri taşımayacak kadar az otobüs arızalanma vakası yaşanıyordu. İBB CHP yönetimi altındayken ise neredeyse her gün yeni bir rezalet yaşanıyor. Buna rağmen İmamoğlu, İBB'deki sorunun AK Parti döneminden kaldığını iddia etti, otobüslerin 10 yıldır sorunlu olduğunu ileri sürdü.

İBB bünyesindeki otobüslerin yenilenmesi için istenen bütçenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir türlü çıkarılmadığı yalanını yine gündeme getiren İmamoğlu, otobüslerin bakım ihalesini alan CHP'li vekil gündeme getirilince de iyice panikledi, daha da saldırganlaştı. Topu evirip çeviren ve somut, net bir cevap veremeyen CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, otobüslerin bakımla düzelmeyeceğini, yeni otobüs alınması gerektiğini söyledi.
THK uçakları bakımla uçacaktı!

Aynı İmamoğlu, aylar önce Türkiye'de yaşanan orman yangınları sırasında, halkın zayıf noktasından vurarak AK Parti'yi hedef göstermiş ve Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının bakımını yaptıracaklarını, uçakların tekrar uçabilir duruma geleceğini söylemişti.

İBB Başkan adayıyken verdiği hiçbir sözü tutmayan İmamoğlu'nun, THK uçakları üzerinden yaptığı edebiyatın da yalandan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmış oldu.

Birkaç yıllık otobüslerin bakımla düzelemeyeceğini, yeni otobüslerin alınması gerektiğini ileri süren İmamoğlu'nun, 1967 model uçakları bakımla uçuracaklarını söylemesi, batan yönetiminin içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte o açıklamalar

Kendisine yöneltilen, “Bozulan, yolda kalan otobüslerle ilgili bakımı, onarımların yapılmadığı, bakımı onarım ihalesini alan şirketin CHP'li bir milletvekilinin mali müşaviri olduğu iddiaları var. Bu iddialar doğru mudur? Bu otobüsler neden bu kadar çok bozuluyor?” sorusuna karşı İmamoğlu şunları söyledi:

“Böyle enteresan bir şekilde vatandaşı aldatma çabası. Yani bu ne zaman devreye giriyor mesela? Ya bir otobüs alımıyla ilgili kredi onayı, meclisten oy birliğiyle çıkan bir kredi onayı, bir yıla yakın bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda niye bekler? Ya buna birinin aklı eriyor mu? İstanbul, filosunu yenilemek zorunda.

Çünkü yıllardır bu ihmal edilmiş. Kardeşim eski otobüs ya. Geçenlerde, depolarda bekleyen, kendi dönemlerinde alınmış işe yaramayan, ne yazık ki büyük bir yolsuzluk dosyasını da içinde barındıran bir otobüs filosunu, ‘tamir bekleyen otobüsler' diye yayınlama cehaleti kadar şaşırmış durumdalar. O bakımdan bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi talebimiz niçin bekletiliyor?

Ya bırakın yüzlerceyi, bakın binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım. Çünkü en az, 2019'dan geriye, on yıl boyunca İstanbul'u yönetmeyi unutmuş, ‘Hangi köşe başında ben ne yapabilirim' çabası içerisinde bulunan topluluğa dönüşmüş geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler.

Bu akıl ve o aklın içinde olanlar, dönüyor işte bu işleri böyle yanıltarak, insanlara, ‘Buraya bak, oraya bakma' dedirterek gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar. Vakti bol olan da boş işlerle uğraşıyor, ‘M mi U mu diye.' Boş işlerle uğraşan insanlar da hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var.”


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