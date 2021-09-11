Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında! Sıfır noktasında kritik toplantı

Suriye sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi sıfır noktasında kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantıya sınır birliklerinin komutanları da katıldı. Toplantıya dair detaylar paylaşılmazken, gözler sınıra çevrildi.



İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE HAİN SALDIRI



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde arama ve tarama faaliyetlerini yürüttükten sonra intikal halinde bulunan Mehmetçik'e saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz ise yaralanmıştı. Şehitlerin naaşları düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine gönderilmişti. Gelişmenin ardından komutanların sıfır noktasında kritik bir toplantı gerçekleştirmesi dikkatleri bölgeye çekti.