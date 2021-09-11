USD (Alış - Satış) : 8,40 - 8,42 EURO (Alış - Satış) : 9,95 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında! Sıfır noktasında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında! Sıfır noktasında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Suriye sınırına geçti. Bakan Akar, TSK'nın komuta kademesi ve sınır birlikleri komutanları sıfır noktasında kritik bir toplantı gerçekleştiriyor.

Ekleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 13:21
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 13:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında! Sıfır noktasında kritik toplantı

Suriye sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi sıfır noktasında kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantıya sınır birliklerinin komutanları da katıldı. Toplantıya dair detaylar paylaşılmazken, gözler sınıra çevrildi.

İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE HAİN SALDIRI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde arama ve tarama faaliyetlerini yürüttükten sonra intikal halinde bulunan Mehmetçik'e saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz ise yaralanmıştı. Şehitlerin naaşları düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine gönderilmişti. Gelişmenin ardından komutanların sıfır noktasında kritik bir toplantı gerçekleştirmesi dikkatleri bölgeye çekti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı