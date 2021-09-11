CHP'li İzmir belediyesinde yine skandal görüntüler! Vatandaşlara açık kanalizasyonu uygun gördüler

CHP belediyeciliği yine baş gösterdi. Elle tutulur bir projeye imza atamayan CHP belediyeleri vatandaşların çilesi olmuş durumda. CHP'li İzmir belediyesinde ise yine sorunlar baş göstermeye devam ediyor.



VATANDAŞA BUNU MU UYGUN GÖRDÜNÜZ?



İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesi'ndeki açık kanalizasyonlara vatandaşlar isyan etti.



Kanalizasyonlar sağlık açısından da büyük bir tehlike oluşturuyor. Pisliklerin açık açık sokaktan akması vatandaşları büyük bir sağlık problemiyle karşılaştırıyor.



PARA ALIYORLAR HİZMET VERMİYORLAR



Gaziemir Belediyesi şu ana kadar bölgeye hizmet getirmezken faturalara bakıldığında atık bedeli alınıyor ve bu hizmetin buraya gelmesi de gerekiyor.



İZMİR'DE VALS



CHP'li İzimir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde vals gösterisi düzenledi. 30 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personeline vals yaptırması tepkiye neden olmuştu.



Ayrıca partilerden eksik kalmayan Soyer'in çok iyi hizmet yapıyormuş gibi halleri de dikkat çekiyor.