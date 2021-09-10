TFF Şenol Güneş ile yolları ayırdı!

Son dakika bilgisine göre, Hollanda mağlubiyetinin ardından milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı! Şenol Güneş ile Nihat Özdemir bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı.



ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILDI! TFF AÇIKLADI...



Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.



İŞTE O AÇIKLAMA:



'A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.



Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.'





