Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Fahrettin Koca, "PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.



Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:



OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.