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Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'okullarda PCR testi' uygulaması ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek." dedi.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 19:24
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 19:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Fahrettin Koca, "PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.


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