Pedagojik Formasyon Nedir? Kimler formasyon alabilir 2021? 2021 Pedagojik Formasyon Başvuru Şartları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), önceki yıllarda kaldırılan pedagojik formasyonun yeniden döneceği konusunda açıklama yapıldı. Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gerçekleştirilen açıklamada pedagojik formasyon eğitiminin 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı bildirildi. YÖK'ün açıklaması sonrasında pek çok yüksek öğretim öğrencisi ise ‘pedagojik formasyon nedir?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki, kimler pedagojik formasyon alabilir? İşte 2021 Pedagojik formasyon hakkında merak edilenler…





Pedagojik Formasyon Nedir?



Kimler Pedagojik Formasyon Alabilir?



PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Pedagojik formasyon, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinde bulunan herhangi bir bölümde eğitim gördükten sonra o bölüm mezunlarının öğretmen olabilmesi için verilen eğitimdir. Örneğin Fen- Edebiyat fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okuyan bir öğrencinin mezun olduktan sonra direkt ‘öğretmen' olması mümkün değildir. Ancak herhangi bir Türk dili ve edebiyatı mezunu pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleği gerçekleştirebilmektedir. Pedagojik formasyon eğitiminde adaylara gelişim psikolojisi, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler verilmektedir. Bu sebeple öğretmen olmak isteyen bölüm mezunlarının mutlaka pedagojik formasyon alması gerekmektedir. Peki,Pedagojik formasyon, bölüm mezunlarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken eğitime verilen isimdir. Eğitim fakülteleri 'pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, Fen-Edebiyat fakültesi mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi alarak öğretmenlik gerçekleştirebiliyorlar. Pedagojik formasyon eğitiminde; gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun belirlediği 100'e yakın alandan mezun olan herkes kayıt gerçekleştirebiliyor. Bu sebeple ‘?' sorusunu soran kişiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda belirlenmektedir. Ancak Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversiteler tarafından açılabiliyor.Pedagojik formasyon başvuru şartları her yıl değişim göstermektedir. Yüksek Öğretim Kurumları'nın 2021 Pedagojik formasyon eğitimi hakkında yaptığı son açıklamaya göre bu yıl da başvuru şartlarında değişimlerin olacağını belirtmiştir. Ancak örnek olması adına geçmiş yıllarda İstanbul Üniversitesi Pedagojik formasyon başvuru şartları listesini sizlerle paylaşıyoruz. İşte İstanbul Üniversitesi1. Fakültemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının:a) %75'i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarınab) %25'i ise Diğer Üniversite 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına ayrılacaktır.c) Toplam kontenjan 2500 kişidir.2. İstanbul Üniversitesi öğrenci ve mezunları için ayrılan %75'lik kontenjanın; %25'i İstanbul Üniversitesi Mezunlarına, %75'i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencilerine; Diğer üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunları için ayrılan %25'lik kontenjanın; %50'si Diğer Üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencilerine, %50'si Diğer Üniversitelerin Mezunlarına ayrılmıştır.3. Programa başvuracak adayların not ortalamasının (AGNO, GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.4. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Transkriptinde veya Geçici Mezuniyet Belgesinde/Diplomasında not ortalaması yalnızca 100'lük sisteme göre yer alan (4'lük sistemde notu olmayan) bütün adayların notları İstanbul Üniversitesi'nin Dönüşüm Tablosu'na göre 4'lük sisteme dönüştürülecektir.b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO/GANO) ile değerlendirme yapılacak;eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas alınarak bakılacak; eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik verilecektir.5. YÖK'ün PFSP usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70; uygulamalı derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.6. Ön başvuruların yoğunluğu gözetilerek, aşağıdaki 34 alanda program açılacak, yeterli başvurunun olmaması halinde listelenmiş olan 34 alandan az başvuru olan programlar kapatılacak ve kontenjanlar diğer alanlara kaydırılacaktır.7. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır.8. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.9. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle online ön kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.ve daha fazlası önümüzdeki günlerde YÖK ve MEB tarafından resmi olarak açıklanacaktır.