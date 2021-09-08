Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi gün? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Saat kaçta?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başlamasına az bir zaman kala seyirciler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman? sorusunun cevabını sormaya başladı. Merakla beklenen dizi her geçen gün daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. İlk fragmanı ile pek çok kişiyi kendine hayran bırakan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yayın tarihi belli oldu! Peki, Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne zaman başlayacak?





BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Hangi Kanalda?



Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Konusu Nedir?



BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI VE İSİMLERİ



Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Saat Kaçta?



Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun parlaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından pek çok seyirci ‘Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. TRT1'in merakla beklenen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ne zaman başlayacağı açıklandı. Kanaldan gelen bilgiler doğrultusunda Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. PekiYönetmen koltuğuna Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümü ile 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de ekranlara gelecek. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı dizide Osmanlı İmparatorluğu dönemi konu edilecek.TRT1'in heyecanla beklenen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atan Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa'nın Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağlamasını konu edinen dizide Oruç Reis'e de yer verilecek. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya ona ‘dinin hayırlısı' anlamına gelen Hayreddin adını, Padişah Yavuz Sultan Selim vermiştir. Dizide bu iki önemli insanın hikayesinden ve Osmanlı Devleti'nin zaferlerinden bahsedilecektir.Engin Altan Düzyatan : Oruç ReisUlaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin PaşaYetkin Dikinciler : İshak ReisCaner Topçu : İlyas ReisBahadır Yenişehirlioğlu : Yakup AğaPelin Akil Altan : IzabelYiğit ÖzşenerDevrim EvinTolga AkkayaCem BenderGülcan ArslanMelis Babadağİsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin ReisMiraç SözerMerakla beklenenarasında yer almaktadır.TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı saat 16 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da ilk bölümüyle ekranlara gelecek.