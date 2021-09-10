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Sağlık
Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum

Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum

Sağlık Bakanlığı 10 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadelerine yer verdi.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 20:28
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 20:29
Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum

Sağlık Bakanlığı, 10 Eylül koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:




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