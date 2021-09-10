Avrupa'nın Ortasında İslamafobi Milletvekilini Ağlattı! 'Onlar Dünyanın Pisliği'

İngiltere'de İşçi Partili Müslüman milletvekili Zarah Sultana, İslamofobiyle ilgili bir parlamento komitesi oturumunda yaşadıklarından örnekler verdi. Milletvekili seçilmeden önce, toplumun gözü önünde Müslüman bir kadın olma konusunda gergin olduğunu dile getiren Sultana, büyürken, önde gelen İngiliz Müslümanlarının maruz kaldığı suiistimalleri gördüğünü vurguladı. Sultana, 'Kolay bir yolculuğa çıkmayacağımı biliyordum. Bugün endişelenmekle yanıldığımı söylemek istiyorum, Müslüman genç kızlar bana nasıl olduğunu sorduğunda, endişelenecek bir şey olmadığını, Müslüman olmayan arkadaşları ve meslektaşlarıyla aynı zorluklarla karşılaşacaklarını söylemek isterim. Ama Sayın Başkan, doğrusu bunu söyleyemem çünkü parlamentodaki kısa süremde benim deneyimim bu değil.' diye konuştu.





'Avrupa sizi kusacak'



Kendisine gönderilen İslamofobik ve ırkçı yazılardan örnekler okuyan Sultana, şöyle devam etti: 'Örneğin, bir kişi bana şöyle yazdı: 'Sultana, sen ve senin Müslüman güruhun insanlık için gerçek bir tehlikesiniz', bir diğeri gittiğim her yerde 'kötü şey olduğumu' yazdı ve yakın zamanda, 'Avrupa sizi kusacak.' dedi. Üçüncüsü bana 'terör sempatizanı ve dünyanın pisliği' dedi ve bu onların parlamenter olmayan dillerinden arındırılmış olanlar.'



Sultana, Müslüman bir kadın olmanın, açık sözlü olmanın, solcu olmanın, ırkçılık ve nefret barajına maruz kalmak olduğunu keşfettiğini dile getirdi.



İngiliz vekilden Boris Johnson'a zor soru: Gözlerime bakıp silahlarımızın İsrail'in savaş suçlarında kullanılmadığını söyleyebilir misin?



İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, İngiliz hükümetinin 2015'ten beri İsrail'e 400 milyon pounddan fazla silah satışını onayladığını hatırlatarak ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Başbakan Boris Johnson'a göstererek, 'Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle' dedi. Jonhson, bu soruya cevap vermeden “Çatışmaları daha fazla görmek istemiyoruz. İki devletli çözümden yanayız” ifadelerini kullandı ve konuşmasını noktaladı.



Hakaret dolu mektuplar



Bazılarının, kendisine 'doğduğu ülkenin düşmanı' ve oraya 'ait değilmiş gibi' davrandığını belirten Sultana, bir mektupta 'Irkçılığa dayanamıyorsan, belki de memleketine geri dönersen daha mutlu olursun, yabancı!' diye yazıldığını aktardı. Göçmen hakları için konuştuğunda, Filistin halkını desteklediğinde veya eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i Afganistan'daki savaş için eleştirdiğinde ise durumun çok daha kötü olduğunu söyleyen Sultana, şunları kaydetti: 'Bir küfürlü mektupta şöyle yazıyordu: 'Şehirlerimiz Müslümanlarla dolu, onları Pakistan'a gönderin.' Bir diğeri, 'Taliban'ı desteklemem gerektiğini ya da Müslüman olduğum ve bitmeyen savaşa karşı olduğum' önerisinde bulundu. Sayın Başkan, bu İslamofobi bir boşluktan gelmiyor. Doğal veya yerleşik değildir. En tepeden öğretilir. Bu alevler, güçlü ve ayrıcalıklı konumlardaki insanlar tarafından körüklenir.



Irkçı tacizlerle hedef alındı



Aşırı sağcı çevrimiçi bir hesap, Müslümanların işgalci bir ordu olduğunu öne sürerek, ırkçı tacizle beni hedef aldığında, Muhafazakar bir milletvekili, onların ırkçılığını açıklamak yerine bana hakaret ederek, yanıt verdi. İngiltere futbol takımı yıldızları rezil ırkçılığa maruz kaldığında, parlamentoda Başbakan'ın (Boris Johnson) o alevleri körükleyerek, Müslümanlarla ve siyahilerle alay ettiğini vurguladım ve Avam Kamarası kürsüsünde, Bakan, bana 'ses tonuma' dikkat etmemi söyledi. Fakat Sayın Başkan, bunların hiçbiri hoş olmasa da İslamofobi ve ırkçılığın en kötü etkilerinin sadece küfürlü dilde, kendi politikalarında ve siyasi kararlarında olmadığını biliyorum.'