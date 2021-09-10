A101 aktüel 11 Eylül 2021 kataloğu! A101 Kataloğu A101’e Bu Hafta Neler Gelecek? A101’de Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? A101 11 Eylül kataloğu

11 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerle paylaşıldı! Haftanın A101 aktüel kataloğunda teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine pek çok indirimli ürün bulunuyor. Peki, A101'e bu hafta neler gelecek? İşte A101 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu…

















A101 11 Eylül kataloğu içerisinde bu hafta; Onvo 50″ Android UltraHD Smart LED TV 3299 TL, Logitech Kablosuz Klavye Mouse Seti 149 TL, Logitech Gaming Kablolu Mouse 149 TL, Philip Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Piranha Arı Gece Lambası 27,95 TL, Philips Bluetooth Kulaklık 249 TL, Piranha Tablet Bilgisayar 599 TL ve Lenovo Ideapad Notebook 4299 TL indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.















A101'de bu hafta beyaz eşya grubunda yer alan 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 1799 TL, HEPA 13 filtreli, dayanıklı ve yıkanabilir filtrelere sahip, 2 yıl garantili Samsung Cyclone Süpürge 749 TL, LCD ekranlı Flavel Dijital Baskül 69,95 TL, 15 programlı ve 15 dakika hızlı yıkama özelliği olan SEG 9kg Çamaşır Makinesi 2099 TL, çift kapılı ve 242 litre net hacmi olan SEG Buzdolabı 2099 TL'den satışa sunuldu.











Schafer Chef Mix Çubuk Blender 139 TL, Woon Dezenfekte Su Üretim Cihazı 99,95 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 149 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 27,95 TL. Arzum Mixtech Multi Blender Seti 329 TL, Singer El Dikiş Makinesi 49,95 TL







A101 11 Eylül kataloğu içerisinde yer alan ürünlere tüm A101 mağazalarından ulaşabilirsiniz.

