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Sağlık Bakanlığı 1 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 1 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:05
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:06
Sağlık Bakanlığı 1 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" açıklamasında bulundu.


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