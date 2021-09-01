Merkez Bankası: 2021 yılının kalanında cari fazla verilmesini bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla gerçekleştirdikleri sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini belirtilerek, 'Yılın kalanında cari fazla verilmesini bekliyoruz' açıklamasında bulunuldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla biraraya geldi.



İşte sunumda öne çıkan mesajlar:



Avrupa'da aşılamaya ilişkin olumlu görünüm turizm ve dış talep kanalları aracılığıyla ekonomimize yansıyor. Öncü göstergeler, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ediyor.



'CARİ İŞLEMLER HESABININ FAZLA VERMESİNİ BEKLİYORUZ'



Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyir, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.



Türkiye aşılama konusunda çok başarılı ve aşılama seviyesinde küresel olarak olumlu ayrışıyor. Toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşması, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkiliyor.



'GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÜRETİCİ FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR'



Türkiye'de de gıda fiyatları yükselişte ve Temmuz ayında gıda dışı enflasyon manşet enflasyonun belirgin olarak altında seyretti. Ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatları yüksek seyrediyor.



Bu gelişmede emtia fiyatlarındaki artış ve üretimin hızla artan talebe aynı hızda cevap verememesi nedeniyle oluşan arz kısıtları etkili oluyor.



Yıllık kredi büyümesi %7,4'e gerilerken, yakın dönem kredi büyümesi ılımlı bir patikada seyrediyor. Ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın arzu edilen seviyelerin üzerinde olduğunu görüyoruz.



Euro Bölgesi'nde ÜFE, TÜFE'nin neredeyse 5 katına çıkmış durumda.



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