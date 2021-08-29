Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren vatandaşı Özlem Gürses hedef gösterdi İsmail Saymaz hakaret etti

CHP yandaşı Halk TV'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. İsmail Saymaz ve Özlem Gürses, Çorum'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadını hedef gösterip, hakaretler yağdırarak hedef gösterdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etmek isterken bir kadının 'Aman sakın çocuğuma dokunma' şeklindeki tepkisiyle karşılaştı.



HALK TV'DE HEDEF GÖSTERİLDİ



Yaşanan olay sonrası Halk TV'de Özlem Gürses, kadının kimliğini deşifre edip, adresini vererek hedef gösterdi.



İsmail Saymaz ise haddini aşarak anne hakkında, 'İnsanı insan yapan bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na 'git buradan' diyip 'çocuğuma dokunma' diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım. Asıl bu devlet, devlet olsa o çocuğu senden alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın çocuğu gayri insanı ne kadar değer varsa onunla yetiştirebilir.' şeklinde hakaretler yağdırdı.



İsmail Saymaz'ın bu skandal açıklaması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.



NE OLMUŞTU?



Her fırsatta Türkiye'nin çıkarlarının karşısında yer alan, yalan ve yanlış yönlendirmelerden medet umarak sokakları karıştırma peşinde olan, Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine selam çakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslar için gittiği Çorum'da hayatının şokunu yaşadı.



Sokaklarda dolaşıp ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ailesine selam verdikten sonra küçük bir çocuğu sevmek isteyince annesinden büyük tepki gördü.



KILIÇDAROĞLU'NA ÇOCUĞUNU SEVDİRMEDİ



Kadın, çocuğunu sevmek isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na izin vermezken, 'Çocuğuma dokunma. Hayır hayır. hayır. Hadi yürü, yürü' ifadesini kullandı.



Kameralara yansıyan o anları izleyenler, Kılıçdaroğlu'nun düştüğü duruma ilişkin yorumlarda bulundu.







'GERÇEK SOKAKTA, MİLLET ERDOĞAN'LA!'



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan bir Twitter kullanıcısı, 'Kurgu olmayınca işte böyle utanç duruma düşüyorlar. Hani bazıları sosyal medyayı gerçek sanıp algılar oluşturuyor ya gerçek sokakta! Millet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la!' ifadelerini kullandı.







'MİLLETİMİZİN SEVGİSİ HERKESE NASİP OLMUYOR'



Bir başka sosyal medya kullancısı da 'Çocuğuma dokunma!' Bir siyasetçi için ne kadar üzücüdür. Milletimizin sevgisi herkese nasip olmuyor. Ders çıkarması lazım...' dedi.