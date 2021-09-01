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HDP'li Pervin Buldan: Barış İttifakı kuracağız Öcalan'ı Demirtaş'ı hapisten çıkaracağız

HDP'li Pervin Buldan: Barış İttifakı kuracağız Öcalan'ı Demirtaş'ı hapisten çıkaracağız

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmada, muhalefet partilerine 'ittifak' çağrısı yaptı. Türkiye'deki sorunların çözümü için 'Barış İttifakı' kurmaları gerektiğini vurgulayan Buldan, "Barış İttifakı kurulursa Öcalan'a uygulanan tecrit kalkar, Demirtaş da Figen de Gülten de hapisten çıkar" dedi.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:24
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:24
HDP'li Pervin Buldan: Barış İttifakı kuracağız Öcalan'ı Demirtaş'ı hapisten çıkaracağız

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmada, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne süren Buldan, çözümün tek yolunun bir 'Barış İttifakı' kurulması olduğunu vurguladı.

BULDAN'DAN MUHALEFETE ÇAĞRI: BARIŞ İTTİFAKI KURALIM

"Muhalefete, aydınlara, akademisyenlere ve ülkede vicdanlı olan herkese çağrı yapıyorum," diyen Buldan, "Bu saatten kurulması gereken bir ittifak varsa o da 'Barış İttifakı' olmalıdır. Herkes bunun için çalışıp, hayata geçirmelidir." dedi.

"İTTİFAK KURULURSA ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT KALKAR, DEMİRTAŞ DA HAPİSTEN ÇIKAR"

Barış İttifakı'nın kurulması durumunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan 'tecridin' kaldırılacağını vurgulayan Buldan, "Bu ülkeye barış gelirse biliyoruz ki, tecrit de kalkar, özgürlükler de olur. Selahattin de, Figen de, Gülten de çıkar. Bu yüzden barıştan vazgeçmiyoruz. Bu politikadan asla taviz vermiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu sorunlar sadece HDP'nin sorunu değildir. Kürt sorunun çözümsüzlüğü 83 milyon insana mağduriyet olarak geri dönmektedir. Artık barışı, çözümü haykırmanın zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.


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