Başkan Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: Yeni yargı paketi için kolları sıvadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.



"ADALET DEVLETİN VARLIĞININ SEBEBİDİR"



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"Sadece Yargıtay'ın yeni binası değil, önce Danıştay'ı ardından Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik. Bunlarla ülke dünyaya bir mesaj veriyor. O bakımdan çok önemli. Ankara'ya yakışır bir Adliye Binası da kazandırmakta kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden temeli atılacak.



Elbette sadece büyük binalarla gelişmiş fiziki imkanlarla, güçlü altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece adaletin daha hızlı, sağlıklı tesisine katkıda bulunur. Adaletin olmadığı yerde zulüm hüküm sürer. Adalet devletin varlığının sebebidir. Ecdadımız, bileğinin gücüğüyle ele geçirdiği coğrafyaları adalet ile yönetmiştir.



Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras da bu anlayış olacaktır. Adalet ayrıca toplumun huzur ve barışının teminatıdır. Dolayısıyla adalet sistemini gelşiştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir, önemlidir.



"15 TEMMUZ YARGI KÜLTÜRÜ AÇISINDAN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"



Asıl görevlerini bir kenara bırakıp, darbecilere, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüştüğünü gördük. Yine bir sağdan bir soldan diyerek gençleri emirle dar ağacına gönderen 12 Eylül'ü unutmadık. 28 Şubat zulmüne ortak olan sözde yargı mensuplarının sergilediği rezillik daha dün gibi gözlerimizin önündedir. Bunun son halkasını FETÖ'cü hainler sergilemiştir.





15 Temmuz yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktasıdır. Demokrasi ve adalet nöbeti, adliye koridorlarında hemen o gece başlatılan soruşturmalarla perçinleşti. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları denerlerse denesinler başarılı olamadılar. Çünkü zulüm ile abad olunmaz.



Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı, kararlarının hiçbir koşulda eleştirilemeyeceği anlamına gelmez. Bir kararın bağlayıcılığı başka, eleştirilmesi başkadır.



YENİ YARGI PAKETİ YOLDA



Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu paketi meclisin gündemine getirecek. Yeni Anayasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla birlikte kendi hazırladığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Milletimizin kahir ekseriyeti tarafından benimsenecek, iç tutarlılığı olan, ülkemizin orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılayacak, makul bir metin ortaya çıkartacağımıza inanıyoruz.



Diğer partilerin de Anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz. Şayet hazırlanan bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin çıkarma imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Ancak geçmişteki tecrübelerimiz ve halihazırda sergilenen üslup bize, bu konuda çok da ümit vermiyor. Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Neticeten, ülkemizde demokrasinin, hukuk devletinin, yasamanın, yürütmenin, yargının daha iyi işlemesini sağlayacak tüm reformların takipçisiyiz.