1 Eylül Çarşamba Yayın Akışı 1 Eylül Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 1 Eylül Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var 1 Eylül Çarşamba Televizyonda Hangi Diziler Var? 1 Eylül Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarında yeni bir hafta daha başladı. İşte milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği 1 Eylül Çarşamba günü yayın akışı ve 1 Eylül Çarşamba günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!





1 Eylül 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı



1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı



1 Eylül 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı



1 Eylül 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı



1 Eylül 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı



1 Eylül 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı



1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Buzul Çağı• 10.99 Kalp Yarası• 12.45 Maraşlı• 15.55 Baş Belası• 18.40 ATV Ana Haber• 00.20 Golden Slumber• 07.00 Medcezir• 08.45 Çizgi Film Kuşağı• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.30 Erkenci Kuş• 13.30 Güldüy Güldüy Show• 15.45 Ada Masalı• 18.45 Star Haber• 20.00 Menajerimi Ara• 00.15 Kazara Aşk• 06.00 Kalp Atışı• 10.00 Pazar Sürprizi• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Tarkan Güçlü Kahraman• 16.15 Acı Tatlı Ekşi• 20.00 Öldürme Arzusu• 22.15 Görevimiz Tatil• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu• 11.15 Kadının Eseri• 12.30 Hayat Bayram Olsa• 14.30 Kefaret• 17.30 Son Yaz• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu• 20.00 Sen Çal Kapımı• 05.45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 06.55 Vuslat• 10.35 Tozkoparan• 12.20 Gönül Dağı• 15.45 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Yabancı Sinema Hıçkırık• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Dedem• 10.00 Baba Evi• 12.00 Bahar Kapıda• 13.30 Beyaz Giyme Toz Olur• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum• 16.00 Masum• 18.00 Hafta Sonu Haberleri• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Elimi Bırakma• 00.40 Bahar Kapıda (Tekrar)• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Masterchef Türkiye• 13.15 Doya Doya Moda• 17.15 Masterchef Türkiye• 20.00 Masterchef Türkiye• 00.15 Dizi• 02.00 Doya Doya Modaİşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında