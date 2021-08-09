YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklanma Tarihi

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Üniversiteye giriş için 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2021 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?











2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek?



2021 YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

YKS'ye giren adaylar üniversite sınavı tercihlerini gerçekleştiriyor. 2021 YKS tercihleri ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda bu yıl 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2021 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunan kurallar doğrultusunda öğrenciler verilen tarihler arasında ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek. Peki,2021 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği resmi açıklama sonrasında kesinleşecek. Şu an 2021 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında kesin bir duyuru gerçekleştirilmedi. Geçen yılın verilerine bakılarak bu yıl da tercih sürecinin bitmesinin ardından 10 gün içerisinde 2021 YKS sonuçlarının açıklanması bekleniyor.ÖSYM'nin üniversite tercihleri konusunda yapmış olduğu açıklamalara göre üniversite kayıtlarının elektronik kayıt olarak 4-8 eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.Soruları ÖSYM'nin açıklamaları doğrultusunda cevaplandırılmıştır.