USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Eğitim
YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklanma Tarihi

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklanma Tarihi

2021 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayı tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İstediği üniversiteye gitmek için çaba gösteren ve tercihlerini yapan adaylar için tercih dönemi 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Peki, 20 Ağustos’ta sona erecek olan tercihler sonrasında YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi…

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:37
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:40
YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklanma Tarihi

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Üniversiteye giriş için 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2021 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?




2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek?


YKS'ye giren adaylar üniversite sınavı tercihlerini gerçekleştiriyor. 2021 YKS tercihleri ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda bu yıl 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2021 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunan kurallar doğrultusunda öğrenciler verilen tarihler arasında ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


2021 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği resmi açıklama sonrasında kesinleşecek. Şu an 2021 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında kesin bir duyuru gerçekleştirilmedi. Geçen yılın verilerine bakılarak bu yıl da tercih sürecinin bitmesinin ardından 10 gün içerisinde 2021 YKS sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

ÖSYM'nin üniversite tercihleri konusunda yapmış olduğu açıklamalara göre üniversite kayıtlarının elektronik kayıt olarak 4-8 eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

2021 YKS tercihleri ne zaman? 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek? Soruları ÖSYM'nin açıklamaları doğrultusunda cevaplandırılmıştır.

2021 Yks Tercihleri Ne Zaman Bitecek?Üniversite Kayıtları Ne Zaman?2021 Yks Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?2021 Yks Tercihleri Ne Zaman?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı