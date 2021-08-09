YKS Barajı Düşürüldü mü? YKS Barajı Düşecek mi? Son Dakika YKS Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2021 YKS çağrısını yapması üzerine gözler Devlet Bahçeli’ye çevrildi. Üniversite sınavına pandemi sürecinde giren adayların pandemiden etkilenebileceğini belirten Devlet Bahçeli, YKS barajları düşürülmelidir açıklamasını yaptı. Peki, YKS barajı düşürüldü mü? YKS barajı düşürülecek mi? İşte YKS barajı hakkında detaylar…









YKS Barajı Düşecek mi?



YKS Barajı Kaça Düşürülecek?



Bir buçuk yıldır devam eden coronavirüs pandemi süreci sebebiyle okullara ara verildi. Gerek ilkokul gerek lise gerekse üniversitelerde gerçekleştirilen eğitime ara pek çok öğrenciyi olumsuz etkiledi. Bu süreçte üniversite sınavına giren adayların birçoğunun barajı geçememesi ise tepki topladı. 1 milyon adayın yks barajını geçememesi üzerinde ailelerden ve öğrencilerden yks barajı tepkisi geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise verilen tepkiler sonrasında YKS barajının düşürülmesi gerektiğini belirtti. Bu durum pek çok kişinin YKS barajı düşürüldü mü? Sorusunu sormasına sebep oldu. "Üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS’ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür." Cümlelerini kuran Bahçeli’ye henüz resmi bir cevap gelmedi. YKS barajının düşürülüp düşürülmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki,Salgın sürecinde YKS barajlarında değişiklik yapılmasının gündeme gelmesi üzerine çeşitli sorular sorulmaya başladı.Sorusuna henüz resmi bir yanıt gerçekleştirilmedi. İddialara göre YKS barajının TYT’de 140’a AYT’de ise 160’da düşürüleceği konuşuluyor.vesorularına önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.