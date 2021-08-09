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Uyarılar peş peşe geldi! O ilimizde sel riski!

Uyarılar peş peşe geldi! O ilimizde sel riski!

Samsun Terme'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Terme Çayı'nın debisi arttı. Çay taşma noktasına gelirken, güvenlik gerekçesiyle çay üzerindeki köprüler, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İlçe genelinde belediye hoparlörlerinden olası sel ve taşkınlara karşı uyarı anonsları yapılıyor.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:22
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:22
Uyarılar peş peşe geldi! O ilimizde sel riski!

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Terme Çayı'nın debisi yükseldi, taşma noktasına geldi.

Güvenlik gerekçesiyle çay üzerindeki köprüler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden olası sel ve taşkınlara karşı uyarı anonsları yapılıyor.

Kentte dün gece başlayan sağanak aralıklarla sürüyor. Terme'de öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Terme Çayı'nın debisi yükselip, taşma noktasına geldi.

Harekete geçen ekipler, dere kenarları ve köprüleri güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle dere kenarındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı. Terme Belediyesi ekipleri, cami hoparlöründen olası sel ve taşkınlara karşı halkı uyarıyor.


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