TOMA'lar, Manavgat'tan çiçeklerle uğurlandı!

Orman yangınlarını söndürmek için ekipler, karadan ve havadan yoğun çaba harcadı.



Gönüllü vatandaşlar söndürme çalışmalarına katılırken, çeşitli illerden destek araçları yangın bölgelerine sevk edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de bu doğrultuda TOMA'ları Antalya'nın Manavgat ilçesinde devreye aldı.



TOMA'LARA ÇİÇEKLİ UĞURLAMA



Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan araçlar ve görevli personel, vatandaşların çiçekleri ile Manavgat'tan uğurlandı. O anlar, EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.



Paylaşıma 'Bu gayret söndürecek. Bu birlik yeşertecek.' notu düşüldü.







Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan TOMA’larımız ve görevli personelimiz, vatandaşlarımızın çiçekleri ile Manavgat'tan uğurlandı



Bu gayret söndürecek

Bu birlik yeşertecek — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 9, 2021