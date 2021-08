MHP lideri Bahçeli'den flaş YKS önerisi! Baraj puanları...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tercih sürecinde olan üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) konusunda bir dizi açıklamada bulundu. Kişisel twitter hesabı üzerinden partisinin önerisi ve görüşlerini açıklayan Bahçeli tercih yaparak üniversite eğitimi almak isteyen daha çok öğrencinin bu amacına ulaşması için baraj puanları üzerinde çalışma yapılması beklentisini duyurdu.



Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



'OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'



Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir. Onlar Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir. Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine layıktırlar. Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. 2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır.



Salgın döneminde devlet, toplumun her kesimine ulaşmak, mağduriyetleri gidermek için var gücüyle mücadele etmiştir. Bütçe imkânları doğrultusunda gereği yapılarak emeklisinden esnafına, çiftçisinden KOBİ'lerine kadar herkese yardım eli uzatılmıştır. Niyet salih ve samimidir.,



Sosyal yardım ve parasal destekler bazı kesimlerce yetersiz olarak da değerlendirilmiştir. Ancak devlet ve hükümet üzerine düşen sorumluluğu fedakarlık ve özveri kültürü içinde ifa etmiştir. Paylaşmanın güzelliği, yardımlaşmanın görkemi her saha ve zeminde sergilenmiştir.



'YKS KONUSUNDA ADAY KARDEŞLERİMİZİN VE AİLELERİNİN SESİNİ DUYMALIYIZ'



Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS'ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür.



PANDEMİ NEDENİYLE GENEL BAŞARI DÜZEYİ DÜŞTÜ



2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.



1 MİLYON GENCİMİZİN TERCİHİNİ ETKİLEYEBİLİR



Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.



BARAJIN TYT'DE 140 AYT'DE 160 OLMASINI ÖNERİYORUZ



Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım. Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye'nin olsun.