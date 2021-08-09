Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Mardin' in Nusaybin ilçesinde canlı bomba şüphelisi bir kişi güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.