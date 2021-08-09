Eda Nur Kaplan'ın ölümünde yeni gelişme! Bakanlıktan açıklama geldi!

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.





NE OLMUŞTU?



"BEN KATLANAMIYORUM, DİMDİK DURAMIYORUM SİZ DURUN''



Yürekleri yakan olay, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya'daki bir sitede yaşanmıştı. Burada bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur'un vefat ettiği öğrenildi. Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Eda Nur'un ölmeden önce suç duyurunda bulunduğu şüphelilerden Mehmet A.'nın yakalanıp serbest bırakıldığı, Yusuf. G.'nin ise hala arandığı öğrenildi.18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun'' ifadeleri yer aldı. Öte yandan sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşılmıştı.Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.