Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği düşük faiz açıklamasının ardından dolarda artış yaşandı. Ani düşüşü sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar 8.50 bandını aştı ve yukarı yönlü eğilimini korumaya başladı. Peki, dolar düşecek mi? dolar ne zaman düşecek? İşte güncel dolar kuru…









Dolar Düşecek mi?





Dolar Ne Zaman Yükselecek?

Dolarda yükseliş beklenirken yatırımlarını dikkatli yapmak isteyen yatırımcılar dolar düşecek mi? sorusunu sormaya başladı. Ünlü Teklik Analiz Uzmanı Kıdemli Analistler düşüşlerin meydana geleceğini belirtti. Geri çekilmelerin olması durumunda yatırımcıların zarar görmemesi adına uyarılar gerçekleştiren analistler hedef fiyatların da açıklamasını yaptı. Peki, dolar ne zaman yükselecek?Doların ne zaman yükseleceği oldukça fazla kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada sık sık gündem konusu olanSorusuna ise uzman analistler açıklık getirmeye çalışıyor. İlerleyen günlerde doların zirve noktasını deneyeceği ve 9 TL seviyelerini test edeceği iddia ediliyor.ve daha fazlası uzmanların görüşleri doğrultusunda cevaplandırılmıştır.