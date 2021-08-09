Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Dolara yönelik gerçekleştirilen açıklamalar sonrasında doların yükselişi devam ediyor. Pek çok yatırımcı ise dolardaki ani düşüş ve çıkışlar yaşanması üzerine çeşitli soruları gündeme getiriyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği dolar düşerek mi? sorusu cevaplandırıldı. Peki, dolar düşecek mi? dolarak ne zaman yükselecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği düşük faiz açıklamasının ardından dolarda artış yaşandı. Ani düşüşü sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar 8.50 bandını aştı ve yukarı yönlü eğilimini korumaya başladı. Peki, dolar düşecek mi? dolar ne zaman düşecek? İşte güncel dolar kuru…