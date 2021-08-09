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Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Dolara yönelik gerçekleştirilen açıklamalar sonrasında doların yükselişi devam ediyor. Pek çok yatırımcı ise dolardaki ani düşüş ve çıkışlar yaşanması üzerine çeşitli soruları gündeme getiriyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği dolar düşerek mi? sorusu cevaplandırıldı. Peki, dolar düşecek mi? dolarak ne zaman yükselecek?

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:11
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:18
Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği düşük faiz açıklamasının ardından dolarda artış yaşandı. Ani düşüşü sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar 8.50 bandını aştı ve yukarı yönlü eğilimini korumaya başladı. Peki, dolar düşecek mi? dolar ne zaman düşecek? İşte güncel dolar kuru

Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Yükselecek? Dolar Yükselecek mi?

Dolar Düşecek mi?


Dolarda yükseliş beklenirken yatırımlarını dikkatli yapmak isteyen yatırımcılar dolar düşecek mi? sorusunu sormaya başladı. Ünlü Teklik Analiz Uzmanı Kıdemli Analistler düşüşlerin meydana geleceğini belirtti. Geri çekilmelerin olması durumunda yatırımcıların zarar görmemesi adına uyarılar gerçekleştiren analistler hedef fiyatların da açıklamasını yaptı. Peki, dolar ne zaman yükselecek?


Dolar Ne Zaman Yükselecek?


Doların ne zaman yükseleceği oldukça fazla kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada sık sık gündem konusu olan dolar ne zaman yükselecek? Sorusuna ise uzman analistler açıklık getirmeye çalışıyor. İlerleyen günlerde doların zirve noktasını deneyeceği ve 9 TL seviyelerini test edeceği iddia ediliyor.

Dolar Düşecek mi?

Dolar ne zaman yükselecek? Dolar yükselecek mi? ve daha fazlası uzmanların görüşleri doğrultusunda cevaplandırılmıştır.

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