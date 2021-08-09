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Siyaset
CHP'li Saruhan Belediyesi'nden bir heykel daha!

CHP'li Saruhan Belediyesi'nden bir heykel daha!

Sürekli yaptıkları heykelleri hizmet diye halka sunan CHP bildiği yoldan şaşmıyor. CHP'li Saruhan Belediyesi bugün bir heykelin daha açılışını gerçekleştirdi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:09
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:12
CHP'li Saruhan Belediyesi'nden bir heykel daha!

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerden biri de Manisa'da CHP'li Saruhanlı Belediyesi...

Saruhanlı Belediyesi tarafından Gökçeköy mahallesinde inşa edilen Ay Yıldızlı Giriş Takı, Atatürk Heykeli ve Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir Meydanı için bugün toplu açılış töreni düzenlendi.

HEYKEL HİZMETE GİRDİ


Bilgin, Gökçeköy'e dev bir Atatürk heykeli inşa ettiklerini, meydanı yenileyip Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in adını verdiklerini, mahalle girişine Ay Yıldızlı Tak yaptıklarını söyleyerek Atatürk Heykeli ve Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir Meydanı hizmete açtı.

“SARUHANLIMIZI HAK ETTİĞİ GÜZELLİKLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”


Saruhanlı'da yaşayan 60 bin nüfus için çalıştıklarını belirten CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana makam sevdalısı değil, hizmet sevdalısı olarak, milletin hizmetkarı olarak gayretle çalıştık. İyi ve kötü günde halkımızın yanında olduk. Önümüzdeki 2 buçuk yıllık süreçte ilçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle Saruhanlımızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.


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