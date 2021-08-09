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Bodrum ve Milas yangınlarından geri yürek burkan kareler kaldı!

Bodrum ve Milas yangınlarından geri yürek burkan kareler kaldı!

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından zarar gören ormanlık alanlar dron ile görüntülendi. Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer, "Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket" dedi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:37
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:01
Bodrum ve Milas yangınlarından geri yürek burkan kareler kaldı!

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Bodrum ve Milas'ta yanan binlerce hektar ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.

Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflardaki, geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı.

'BOL BOL AĞLADIM'

Yangın felaketinin yaşandığı Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerini görüntüleme amaçlı 6 gün dolaştığını belirten Tezer, 'Dron ile hava fotoğrafları, videoları çektim. İki saat üzeri video, yüzlerce fotoğraf arşivledim. Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket. Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi anacak, unutmayacak' dedi.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARDA SON DURUM


Muğla'da 5 noktada alevlerle mücadele devam ediyor. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, Muğla'daki yangınlarla ilgili son durumu anlattı. Saday, 'Alevlerin, yangının önü kesilmiş şekilde mücadele sürüyor. Mücadele karadan da devam ediyor. Yangın emniyet koridoru açıldı. Onlar da işe yaramış da diyebiliriz, yaşam koridoru sayesinde yangın daha fazla noktaya sirayet etmeden kıstırılmış oldu' dedi.





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