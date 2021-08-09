Bodrum ve Milas yangınlarından geri yürek burkan kareler kaldı!

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından zarar gören ormanlık alanlar dron ile görüntülendi. Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer, "Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket" dedi.
Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Bodrum ve Milas'ta yanan binlerce hektar ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.
Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflardaki, geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı.