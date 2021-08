Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

Türkiye'nin yüreğini yakan kaza, dün saat 04:40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Edremit istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı.



Olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 3 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 18 kişinin yaralındığı kazada, yaralı vatandaşlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.





HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR



HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ



Hastanede tedavi altına alınan 1 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 olarak bildirildi. Tedavi altındaki 3 yaralı taburcu edilirken, 14 yaralının ise tedavileri sürüyor.Öte yandan korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı.Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başrol ile Cengiz Umut da hayatını kaybederken, Başrol'ün rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine çalıştığı öğrenildi.YERİNE GEÇTİĞİ ARKADAŞI PAYLAŞTI: ÜZDÜN BENİ KARDEŞİMKonuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, 'Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün' ifadelerine yer verdi.VİRAJA 95 KİLOMETREYLE GİRMİŞ! 40 METRELİK FREN İZİ TESPİT EDİLDİKaza yerinde yapılan ilk incelemede ise yolcu otobüsünün 95 kilometre hızlara viraja girdiği bildirildi. Öte yandan yolda da 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.FİRMADAN AÇIKLAMA YAYINLANDIKazanın ardındana otobüs firması tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Bugün sabah saatlerinde Balıkesir ili sınırlarında gerçekleşen trafik kazasında çok acı kayıplarımız olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz.Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.MORG ÖNÜNDE ACILI BEKLEYİŞÖte yandan cenazelerin Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Katliam gibi kazada hayatlarını kaybeden yolcuların yakınları göz yaşlarıyla morga gelmeye başladı.HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBalıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada; Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği teşhis edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan 17 kişiden; Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere'nin tedavileri Balıkesir'de sürüyor. Göknur Duranlar İstanbul'a, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmit'e sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ SORUŞTURMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRMEKTEDİRKonuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Erdoğan, 'Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim.' dedi.TIP ÖĞRENCİSİ 2 GENÇ KIZDAN BİRİ ÖLDÜ BİRİ YARALI...Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşların ocağına kor düşerken her biri farklı bir hayat hikayesi barındıran derin acılar da beraberinde geldi. Balıkesir çevreyolunda meydana gelen otobüs kazasında vefat edenlerden biri de henüz 24 yaşında olan TIP Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker oldu.HABER AYVALIK'TAKİ AİLESİNİ YIKTISabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin arasında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in de bulunması Ayvalık'ı yasa boğdu.BU YIL MEZUN OLUP ATANACAKTISabah'ın haberine göre trafik kazasında takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu.ABLASI GİBİ DOKTOR OLACAKTIAyvalık'ta uzun yıllar İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan ve ilçe halkının çok sevdiği Hüseyin Toker'in iki kızından küçüğü olan Bilge Toker'in elim kazada hayatını kaybetmesi ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu. Bilge Toker, cana yakınlığı ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuştu.Toker'in ablası İlke Toker gibi doktor olmak için yıllarca emek verdiği eğitim hayatının bu acı kazayla sonlanması Türkiye'yi hüzne boğdu..ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJIDüzce Üniversitesi'nden Bilge Toker için bir taziye mesajı yayınlandı. Mesajda 'Tıp Fakültesi intern öğrencimiz Bilge Toker'i kaybeymenin acısını yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz...' denildi.BİR TIP ÖĞRENCİSİ DE YARALIDiğer yandan Balıkesir'deki otobüs kazasında bir tıp öğrencisinin daha yaralandığı belirtildi. Edinilen son dakika bilgisine göre kazada yaralanan tıp fakültesi öğrencisinin ismi Ayşegül Kısa.Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendiSerenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Davakuf, Özer Azbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz, Merve Yağlıdere, Didem Özcan (Taburcu), Ayşegül Kısa (Taburcu), Gülce Naz Öcal (Taburcu), Aynur Yazan (Taburcu), Göknur Duranlar (İstanbul'a sevk), Ece Nur Ergin (İzmit'e sevk) ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak belirlendi.ANNESİNİ ZİYARETE GELDİ, KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Akın Duru'nun fabrikada işe başlamadan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.KİMLİĞİ BELLİ OLDUBalıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında, hayatını kaybedenlerden kimliği belirlenemeyen kişinin, Kerem Başol olduğu bildirildi.