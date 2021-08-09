Bakan açıkladı: Milas ve Köyceğiz dışında tamamı...

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı duyuruda 'MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Ormanın Kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar.' sözlerine yer verdi.