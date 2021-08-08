Aşure Nasıl Yapılır? Kolay Aşure Tarifi Aşure Malzemeleri Nelerdir?

Muharrem ayının vazgeçilmez lezzeti bu ay pek çok evin sofralarındaki yerini alacak. Uzun süren yapılışı ve oldukça lezzetli bir tatlı olması sebebiyle herkesin çok sevdiği aşureyi yapmak artık çok olay. Evde kolay aşure tarifi ile sizler de kolaylıkla aşure yapabilirsiniz. Peki, aşure malzemeleri nelerdir? Aşure Nasıl Yapılır?
Aşure Malzemeleri Nelerdir?
İçi için:
250 gram buğday
4 buçuk litre sıcak su
100 gram pirinç
1 adet portakal kabuğu
1 adet limon kabuğu
2 adet orta boy elma
4 yemek kaşığı kuru üzüm
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı nohut
Yarım su bardağı çiğ badem
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 avuç fındık
1 avuç ceviz
10 adet kuru kayısı
900 gram toz şeker
10 adet karanfil
1 su bardağı su
Süslemek için:
1 adet ayıklanmış nar
Yarım su bardağı toz antep fıstığı
Yarım su bardağı file antep fıstığı
5 adet dilimlenmiş kuru incir
2 yemek kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı susam
Yarım su bardağı çiğ badem
Yarım su bardağı fındık
Aşure Nasıl Yapılır?
Muharrem ayının gelmesiyle birlikte meşhur aşure hazırlıkları başladı. Pek çok kişi ise aşure yapmanın kolay bir yolunu arıyor. Aşure nasıl yapılır?
Sorusunun cevabını araştıran kişiler için usta şeflerin tarifini derledik. İşte kolay aşure tarifi
ile sizlerin de kolaylıkla yapabileceğiniz aşure tarifi
Öncelikle nohut, kuru fasulye, buğday bir gece önceden haşlanarak hazırlanmalıdır. Kabukları olması durumunda kabuklarını çıkarın. Nohut, buğday ve fasulyenin haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağı için tencereye eklemeyin. Tüm malzemeleri 3 litre suyunun içerisinde kaynatın ardından kuru kayısı ve incirleri küp küp doğrayarak malzemelerin içerisine ekleyin. Tüm malzemeleri karışımın içerisinde birleştirdikten sonra karanfil ekleyin ve koyuluğu boza kıvamında olana kadar su ekleyin. En son şekeri ekleyin ve karıştırarak pişmesine yardımcı olun. Şekeri eklemenin ardından uzun süre kaynatma işlemi gerçekleştirilmemelidir bu durum nohutun sertleşmesine sebep olur. Aşure kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve ılımasının ardından servis tabaklarına alın. Evde kolay aşure tarifi arayan kişiler bu yolla kolaylıkla aşure yapabilirler.
Aşure Nasıl Saklanır?
Aşure her zaman hazırlanmasının ardından tüketilemeyebilir. Bozulmaması ve tadını kaybetmemesi adın aşure nasıl saklanır sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Öncelikle aşure ılık ya da sıcak bir şekilde dolaba kaldırılmamalıdır. Kıvamını bozan ve ekşimesine sebep olan bu durum aşurenin muhafaza edilme süresini kısaltmaktadır. Ağzı kapaklı ya da streç film ile sarılı olan kapların kullanılması aşurenin muhafaza edilme süresini uzatmaktadır. Bunun yanı sıra aşure üstü süslemeler de servis edilmeden önce gerçekleştirilirse aşure kararmaz ve ekşime süresi uzar.
Aşure nasıl yapılır
sorusunu arayanlar ve kolay aşure yapmak isteyen kişiler bu tarif ile kolaylıkla aşure yapabilirler.