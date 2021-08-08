9 Ağustos Pazartesi Yayın Akışı 9 Ağustos Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 9 Ağustos Pazartesi Yayın Akışı Bugün Televizyonda Ne Var?

Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarında yeni bir hafta daha heyecanla başlıyor. İşte milyonlarca seyircinin heyecanla takip ettiği 9 Ağustos Pazartesi günü yayın akışı ve 9 Ağustos Pazartesi günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!





ATV 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı



KANAL D 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı



STAR TV 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı



FOX TV 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı



TRT 1 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı



TV8 9 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı



Show TV 9 Ağustos 2021 Pazartesi yayın akışı



Kanal 7 9 Ağustos 2021 Pazartesi yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Beni Bırakma16:20 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber20:00 Maraşlı07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta14:45 Yatıya Misafirim Var18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi23:30 Sadakatsiz07:00 Mesut Yar ile Bugün09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah13:15 Gerçeğin Peşinde16.30 Söz18.40 Star Haber20:00 Sefirin Kızı08:00 Çalar Saat10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün12:45 Aşk Yeniden14:00 Temizlik Benin İşim16:00 Zuhal Topal'la Sofrada19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Yasak Elma05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı05:40 Seksenler (Altyazılı)06:35 Acemi Anneler08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:00 Türkan Hanım'ın Konağı11:00 Kalk Gidelim13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar15:55 Acemi Anneler17:15 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber19:55 Doğrusu Ne?20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu06:30 Oynat Bakalım09:45 10 Yaş Genç10:30 Süper 1 Takım10:45 Masterchef Türkiye14:15 Yerli Sinema16:30 Yetemek Sizsiniz18:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Senede Bir Gün16:30 Canım Kardeşim18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Robin Hood23:15 Çatışma06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu08:00 Elif Abla ile Afacanlar10:00 Cici Annem12:00 Bahar Kapıda13:30 Aşk Bir Rüya15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum16:00 Masum18:00 Hafta Sonu Haberleri19:00 Baş Tacım21:30 Elimi Bırakmaİşte