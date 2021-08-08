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Yunanistan, göçmenleri ıssız bir adada ölüme terk etti

Yunanistan, göçmenleri ıssız bir adada ölüme terk etti

İHA'ya yansıyan görüntüde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, göçmenleri Türkiye'ye ait ıssız bir adaya bırakarak gittiği yer aldı. Ölüme terk edilen göçmenler, Türkiye tarafından kurtarıldı.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 14:48
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 14:49
Yunanistan, göçmenleri ıssız bir adada ölüme terk etti

Milli Savunma Bakanlığı, yurdun güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit ve ilgili makamlara bildirmekle görevli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile göçmenlere yönelik bir gerçeği ortaya çıkardı.

Ekipler, Kaş açıklarında hareketlilik tespit etti. İHA ile kaydedilen görüntülerde Yunanistan sahil güvenliğine ait ait LS-134 botu, Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştı.

Sahil güvenlik botu, içinde bulunan düzensiz göçmenleri üzerinde yaşamın olmadığı adanın kıyısına bıraktı.

GÖÇMENLERİ ISSIZ ADADA ÖLÜME TERK ETTİLER

Göçmenleri ölüme terk eden Yunan unsurları daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar İHA ile anbean görüntülenirken bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar yönlendirildi. Adada ölüme terk edilen göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

İLK DEFA YAŞANMADI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın göçmenleri yaşam olmayan bir adaya bırakarak onları doğrudan ölüme terk ettiğini belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Yunanistan'a ait unsurların Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına da vurgu yapan kaynaklar, Türkiye'nin orman yangınları ile yoğun mücadele ettiği bir dönemde Yunanistan tarafından yapılan söz konusu uygulamaların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını da belirtti.


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