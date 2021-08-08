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Yunanistan’daki yangın kontrol altına alınamıyor! “Şimdiye kadar görülmemiş bir kabus”

Yunanistan’daki yangın kontrol altına alınamıyor! “Şimdiye kadar görülmemiş bir kabus”

Yunanistan'da 10 gündür devam eden orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı. Özellikle Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar zaman zaman yeniden alevlenirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülkeyi kasıp kavuran orman yangınları ile ilgili sözleri dikkat çekti. En az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisinin küle döndüğü yangınlar için "Kabus gibi bir yaz" ifadesini kullanan Miçotakis, "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi." dedi.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 22:29
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 22:36
Yunanistan’daki yangın kontrol altına alınamıyor! “Şimdiye kadar görülmemiş bir kabus”

Yunanistan'da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. İçerisinde başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken; ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

'KABUS GİBİ BİR YAZ'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise ülkede devam eden orman yangınları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. En az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisi küle döndüğü yangınlar için 'Kabus gibi bir yaz' ifadesini kullanan Miçotakis, 'Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi.' dedi.

'YANGINZEDELERE GEREKLİ YARDIMLAR YAPILACAK'

Yangınlara karşı sürdürülen mücadele için 'Önce insanların hayatına öncülük veriyoruz; yangına yakın yerleşkeleri boşaltılmasına özen gösterdik, bu nedenle can kaybımız olmadı' diyen Miçotakis, 'Yangınzedelere gerekli yardımların yapılacağını, zarar gören evlerin inşa edileceğini' ve 'yanan ormanlıkların tekrar ağaçlandırılacağını' açıkladı.

YÜZLERCE KİŞİ GECE SAATLERİNDE FERİBOT VE TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, Eğriboz'un kuzeyinde devam eden yangının yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstiea bölgelerine yaklaşması üzerine evlerini terk ederek Ayos Nikolas sahilinde toplanan çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi, gece saatlerinde feribot ve teknelerle tahliye edildi.

Yangın bölgelerinden uzaklaştırılanlar, güvenli bölgelerdeki otellere ve belediyelere ait tesislere yerleştirildi, bir bölümü ise yolcu gemileriyle İskados Adası'na (Skiathos) sevk edildi.

EN BÜYÜK YANGINLAR ATTİKİ, MORA VE EĞRİBOZ'DA

Başkent Atina'ya 20 kilometre uzaklıktaki Varipombi bölgesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alınmasına rağmen yer yer yeniden alevlenmeler yaşandığı, tedbir amaçlı olarak bölgede konuşlandırılan çok sayıda itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, ülke genelinde 55'ten fazla yangınla mücadele edildiği, en büyüklerinin Attiki, Mora ve Eğriboz'da bulunduğu bilgisini verdi.

Ülkedeki tüm itfaiye güçlerinin bütün imkanlarıyla görev başında olduğunu vurgulayan Hardalias, yangınları söndürme çalışmalarında çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra Mısır, Kuveyt ve Katar'dan gelen itfaiyecilerin de yer aldığını aktardı.


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