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Yangınlarla mücadeleye damga vurdu... Dakikada tam 35 milyon dekar alan taranıyor

Yangınlarla mücadeleye damga vurdu... Dakikada tam 35 milyon dekar alan taranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların kullanımına ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dakikada 35 milyon dekar alan taranıyor. 2020’de 234 orman yangını yalnızca bir İHA ile tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:48
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:54
Yangınlarla mücadeleye damga vurdu... Dakikada tam 35 milyon dekar alan taranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan etkin şekilde yararlanıldığı belirtilerek, "Dakikada 35 milyon dekar alan taranıyor. 2020'de 234 orman yangını yalnızca bir İHA ile tespit edildi" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayan İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor.

Anlık takip ediliyor
Yangınların yoğun görüldüğü dönemde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren İHA'lar aracılığıyla sahadan alınan görüntüler, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.

Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003'te 40 dakika olan yangına müdahale süresi 12 dakikaya kadar indirilmişti. İHA gibi araçların da kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.

OGM bünyesinde bulunan 4 İHA sürekli olarak görüntü almak için kullanılırken olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan İHA desteği sağlanıyor.

Son dönemde çıkan yangınlarda da bu araçlardan etkin şekilde yararlanıldı.


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