Yangın bölgelerinden son dakika haberi

YANGINLARDA SON DURUM NE?

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Pakdemirli, yangınlara ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının satır başları şöyle;

"Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli ile müdahale yapıldı. AB'den gelen 2 uçak ayrıldı. 223 yangından 217'si kontrol altına alındı, 6'sı sürüyor.

Antalya'da 28 Temmuz'da 12.05'te 4 farklı noktada yangın çıktı. İlk müdahalemiz yine aynı gün 13 dakika sonra oldu. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızlı ilerledi. Antalya içerisinde 21 yangınla mücadele ettik.Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı. Bir nevi yapay bir yağmurlama işlemi oldu. Nem seviyesinin düşmesi Antalya'yı güç bir duruma soktu. 85 kişi yangın içerisinde farklı noktalarda kaldı. Bu 85 arkadaşımızı kurtarabildik. Soğutma çalışmaları burada devam ediyor. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Zararları ödeyeceğimizi daha önce açıklamıştık.

15.55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ekiplerimizin yoğun gayretleri neticesinde 225 yangının 220'si kontrol altına alındı. İnşallah Muğla ve Isparta'da devam eden 5 yangını da en kısa sürede söndüreceğiz." ifadelerine yer verdi.