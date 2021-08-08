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Yangın bölgelerinden son dakika haberi

Yangın bölgelerinden son dakika haberi

Türkiye günlerdir çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süren yangınlara ilişkin son dakika gelişmelerini paylaştı. Pakdemirli, "Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Marmaris bu sabah itibarıyla kontrol altında. Seydikemer, Yılanlı, Nazilli, Karacasu, Bozdağ, Karabük, Burdur, Adana, Denizli kontrol altında." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, "Toplam hava filomuz 15 uçak ve 57 helikopterden oluşuyor. Denizden uzak engebeli alanlarda helikopterlerin etkisini artırmak için havuz ve göletler yapıyoruz." şeklinde konuştu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasından 231 yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 00:45
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 00:51
Yangın bölgelerinden son dakika haberi

Türkiye günlerdir çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor.
 
00.17 İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "238 orman yangınının 231'i kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor." ifadelerine yer verildi.

YANGINLARDA SON DURUM NE?
15.55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ekiplerimizin yoğun gayretleri neticesinde 225 yangının 220'si kontrol altına alındı. İnşallah Muğla ve Isparta'da devam eden 5 yangını da en kısa sürede söndüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLADI
Bakan Pakdemirli, yangınlara ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının satır başları şöyle;
 
"Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli ile müdahale yapıldı. AB'den gelen 2 uçak ayrıldı. 223 yangından 217'si kontrol altına alındı, 6'sı sürüyor.
 
Antalya'da 28 Temmuz'da 12.05'te 4 farklı noktada yangın çıktı. İlk müdahalemiz yine aynı gün 13 dakika sonra oldu. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızlı ilerledi. Antalya içerisinde 21 yangınla mücadele ettik.Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı. Bir nevi yapay bir yağmurlama işlemi oldu. Nem seviyesinin düşmesi Antalya'yı güç bir duruma soktu. 85 kişi yangın içerisinde farklı noktalarda kaldı. Bu 85 arkadaşımızı kurtarabildik. Soğutma çalışmaları burada devam ediyor. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Zararları ödeyeceğimizi daha önce açıklamıştık.
 


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