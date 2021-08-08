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Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme!

Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme!

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:28
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:29
Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme!

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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