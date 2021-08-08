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Muharrem Ayının İlk Gece Namazı Nasıl Kılınır? 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a Bağlayan Gece Kılınması Gereken Namaz

Muharrem Ayının İlk Gece Namazı Nasıl Kılınır? 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a Bağlayan Gece Kılınması Gereken Namaz

9 Ağustos Pazartesi günü Hicri yılbaşı bir diğer adı ile İslam alemi için oldukça önemli olan Muharrem ayının 1. günüdür. Hicri yılbaşı ile Muharrem ayı Müslümanlar tarafından dört gözle beklenirken pek çok kişi bu mübarek günde hangi ibadetleri yapması gerektiğini araştırıyor. Peki, Muharrem ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? İşte Muharrem ayı namazı ve 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a Bağlayan Gece Kılınması Gereken Namaz

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:19
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:24
Muharrem Ayının İlk Gece Namazı Nasıl Kılınır? 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a Bağlayan Gece Kılınması Gereken Namaz

Muharrem ayı hicri aylar arasında ilk sırada bulunan aydır. Bu sebeple ilk gün ibadet gerçekleştirmek ve tüm ayı çeşitli ibadetlerle geçirmek son derece önemlidir. Bu ayda kuranı kerim okumak, Muharrem ayının ilk gecesinde namaz kılmak oldukça sevaptır. Peki, Muharrem ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece okunacak dua

Muharrem Ayı Ne Zaman?


9 Ağustos Pazartesi 2021 günü hem Hicri yılbaşı sayılıyor hem de Muharrem ayının başlangıcı sayılmaktadır. Peki, Muharrem ayının ilk gece namazı nasıl kılınır?



Muharrem Ayının İlk Gece Namazı Nasıl Kılınır?


Muharrem ayının ilk gecesinde her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayete-l Kürsi ve 10 İhlas Suresi okunarak başlanmalı ve 10 rekat namaz kılınmalıdır. Namazın ardından kişi ellerini kaldırılarak kendisi, anne, babası ve tüm inanan erkek ve kadınlar için istiğfarda bulunmalıdır. Ardından Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Ey Allah! Seninrazı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik baa ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin.Ey Allah! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi! Ey celal ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin .Ey kerem sahibi! Kabul eyle. Efendimiz Muhammed'e ve al-i ashabına salatü selam eyle. Amin!" duası gerçekleştirilmelidir.

Her kim Müslüman bu duayı namazın beraberinde 1 kez dahi okursa, Allah-u Te'ala o kulu ile kendisi arasında bulunan tüm günahları affeder, o kulun amellerini kabul eyler ve şeytan : "Vay başımıza gelenlere! Bir senelik yorgunluğumuzun tümü şu anda boşa gitti." der.



Muharrem ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? Sorusunun cevabını arayanlar 8 Ağustos gecesi bu şekilde namaz kılarak ibadetlerini gerçekleştirebilirler.

Muharrem Ayı Ne ZamanMuharrem Ayının Ilk Gece Namazı Nasıl Kılınır?


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