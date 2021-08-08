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Ekonomi
Külliye'de kritik toplantı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir araya gelecek

Külliye'de kritik toplantı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir araya gelecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde toplanacak. Piyalasaların gözünün kulağının Külliye'de olacağı toplantıda Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, ekonomi reformları ve 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülen "Orta Vadeli Program" hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 19:03
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 19:11
Külliye'de kritik toplantı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ilk toplantısını yarın yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Ağustos Pazartesi yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

EKK'de, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan 'Orta Vadeli Program'ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

EKK'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Kararname, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, toplantılarını aylık yapması ve çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini içeriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı Mehmet Muş


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