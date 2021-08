Kedilerle anlaşan ve zamanla alışacak olan kişilerin karakterinin yanı sıra sahiplenilen kedinin karakteri de kedilerin karakteri de oldukça önemlidir. Bir kediyi en çok ne üzer düşüncesine sahip olan kişiler derlediğimiz başlıkları takip ederek bir kediyi en çok üzecek şeyleri öğrenmesi mümkündür. Peki, Kedileri En Çok Ne Üzer? Kedi Bakımının Püf Noktaları Nelerdir?





1- Yalnız bırakılmak



2- İlgisizlik



3- Bakımlarının gerçekleştirilmemesi

4- Huzursuzluk

5- Terk edilmek



6- Yaşam alanı değişikliği



7- Kedi Kumunu Temizlememek

8- Yanlış Sevilmek



9- Gürültü



10- Kısırlaştırılmamak

11- Düzenli veteriner kontrolüne gitmemek



12- Ucuz mama kullanmak

Bir kediyi en çok üzecek şey şüphesiz ki yalnız bırakılmaktır. Kediler evde yalnız kalabilir düşüncesi yüzünden pek çok insanın evcil hayvan sahiplenme kararını kediler üzerinde verdiği görülmektedir. Bu düşünce her ne kadar yaygın olsa da kedilerin evde uzun süre yalnız kalabildiği doğru bir bilgi değildir. Kediler de tüm canlılar gibi uzun süre yalnız kalmaları durumunda sıkılabilir, depresyona girebilir ve stres altında kalabilirler. Bu sebeple kedi sahiplenmek isteyen kişilerin ya da kedisi olan kişilerin evcil dostunu uzun süre yalnız bırakmaması gerekmektedir.Kediler diğer evcil dostlarımıza göre her ne kadar ilgiyi sevmiyor gibi görünseler de oldukça ilgi isteyen hayvanlardan birisidir. Her türlü duyguyu çok yoğun hissetmeleri ve sahiplerinin duygularını da analiz ettikleri için ilgisizlik kedileri oldukça üzmektedir. Kedi sahibi olan kişilerin günün belirli saatlerinde evcil dostuna ilgi göstermesi ve çeşitli oyunlar oynaması gerekmektedir.Doğaları gereğince kediler oldukça bakımlı ve temiz hayvanlardır. Köpeklerin aksine kendilerini temizleyebilir ve ev yaşantısında herhangi bir kirlilikle karşılaşmanıza sebep olmazlar. Bunun yanı sıra evcil dostların bakımına önem verilmesi son derece önem taşımaktadır. Kediler aşılarının yapılmaması, tüylerinin taranmaması durumunda üzülürler. Sağlıklarına dikkat etmek ve rutin kontrollerini gerçekleştirmek kedinizi mutlu edecek faktörler arasında yer almaktadır.Kediler hisleri çok güçlü evcil hayvanlardan birisidir. Hislerinin güçlü olması sebebiyle ev içerisindeki huzursuzluktan çok kısa süre içerisinde etkilenirler. Ev içerisinde yaşanan huzursuzluklar ve gürültüler evcil dostunuzun üzülmesine ve strese girmesine sebep olabilir. Sağlığı açısından oldukça tehlikeli olması sebebiyle kedinizin huzursuz bir ortamda yaşamasına sebep olmamanız önerilmektedir.Bir kedi ya da başka canlıyı şüphesiz ki en çok terk edilmek üzecektir. Kediler bulundukları ortama ve sahiplerine çok zor alışan canlılardan birisidir. Kedileri daha yavruyken eve alıp büyüdüğünde ise sokağa bırakan kişiler onlara en büyük kötülüğü yapmaktadır. Her canlı gibi kediler de terk edildiklerinde çok üzülür ve çoğunlukla yeni yaşam şartlarına alışamadıkları için hayatta kalamazlar. Terk edilen canlıların hissettiği duyguların ağırlığını bilmeyen insanlar her ne kadar bu durumu normalleştiriyor olsa da terk edilmek hiçbir canlı için normal bir durum değildir. Evcil hayvan edinme kararını alırken onunla bir ömür geçireceğinizden emin olmanız bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden birisidir.Kediler yaşadıkları ortama çok uzun sürede alışmaktadır bu sebeple sık sık gerçekleştirilen yaşam alanı değişikliği kedinizin üzülmesine sebep olabilir. Yaşadıkları alanın her detayını en ince ayrıntısına kadar ezberleyen ve yaşam alanının hakiminin kendisi olduğunu düşünen kediniz sık sık yaşam alanı değişikliği yaptığınızda şüphesiz ki üzüntü duyacaktır. Zorunlu değişiklikler olması durumunda yeni yaşam alanını sevdiği eşyalar ve oyuncaklarla süsleyerek kedinizin daha kolay alışmasını sağlayabilirsiniz.Evcil hayvanların tamamı onlarla bir ömür geçirecek olan sahiplerinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Kişisel temizliklerinin yanı sıra kum kabı temizliği de kediler için son derece önemli faktörlerden birisidir. Kedi kum kabını temizlemediğiniz sürece kedinizin kum kabını kullanmak istemediğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu görürsünüz. Herkesin en temel ihtiyacı olan temizlik kedilerin de son derece dikkat ettiği kurallardan birisidir ve kedinizin üzülmemesi ve mutsuz olmaması için kum kabını düzenli temizlediğinizden emin olmanız gerekmektedir.Kediler oldukça narin canlılardan birisidir Köpeklerin ve diğer evcil hayvanların aksine sert bir şekilde sevilmek ve aşırı ilgi görmek istemezler. Kendi karakterleri olduğu için ve baskın bir karaktere sahip olmaları sebebiyle her kedi kendi karakterine göre sevilmek ister. Kimi kediler karın bölgesinden sevilmeyi sevmezken kimi kediler ise karnından sevilmek isterler. Bu sebeple kedinizi gözlemleyerek onun için uygun olan sevilme şeklini bulmanız gerekmektedir. Doğru bir şekilde sevilen kedi mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatını sürdürecektir.Oldukça sakin bir yapıya sahip olan ve sessiz ortamları seven kedilerin en sevmediği ortam gürültülü ortamlardır. Yüksek sesten çabuk etkilenmeleri ve yüksek sesin strese girmelerine sebep olması sebebiyle kediler gürültülü ortamlarda üzülebilirler. Bu durumu ortada kaldırmak ve kedinizin çeşitli sebeplerden ötürü strese girmesine sebep olmamak adına gürültülü ortamlardan uzak tutmanız gerekmektedir. Ev içerisinde süregelen gürültülerde kediniz korkacağı ve stres altında hissedeceği için kedinizi severek rahatlamasını sağlamanız gerekmektedir.Kısırlaştırmaya karşı son dönemlerde herkes biraz daha bilgili bir hale geldiyse de genel anlamda kısırlaştırma karşıtlığı vardır. Kedisinin bir kez doğum yapmasını ve yavrularını sevmek isteyen kişilerin sonrasında yavrulara bakmadığı görülmektedir. Kedinizin daha uzun süre yaşamasını ve herhangi bir şekilde doğum sürecinde zarar görmemesini istiyorsanız kedinizi mutlaka kısırlaştırmanız gerekmektedir. Bir kediyi kısırlaştırılmamak son derece üzen durumlardan birisidir çünkü onlar da hisleri çok yoğun olan canlılardan birisidir.Her canlı hasta olduğunda doktora gitmek ister. Veteriner hekimler de evcil hayvanlarımızın doktorudur ve evcil dostlarımız neresinin ağrıdığını söyleyemeyeceği için sık sık veteriner kontrolünden geçmelidir. Düzenli veteriner kontrolüne gidilmemesi durumunda kediniz yaşadığı problemlerin çözülmemesi sebebiyle üzülür ve ilerleyen aşamada büyük bir problemle karşı karşıya kalma riski ile yaşamını sürdürür. Bu durum kedinizin zarar görmesine ve yine strese girmesine sebep olabilir.Mama tüm evcil hayvanlarda olduğu gibi kedilerin sağlığı için de son derece etkili faktörlerden birisidir. Kedinizin uzun ve sağlıklı bir hayat geçirmesi için kaliteli mama yediğinden emin olmanız gerekmektedir. Kedinizin kaliteli mama yemesi hem sağlıklı olmasını sağlarken hem de ilerleyen dönemlerde problemlerle karşılaşmanızı engelleyecektir. Piyasada bulunan ve içeriğinde ne olduğu beli olmayan mamaları kullanmamaya dikkat etmeniz bu noktada oldukça önem arz etmektedir.Kedi besleyenlerin ve kedi beslemek isteyenlerin bu faktörlerde dikkat etmesi ve kedisinin üzülmesine sebep olmaması son derece önemlidir. Evcil hayvan beslemek sorumluluk ister ve bir canlıyı ev içerisine hapsederek düzgün bakmamak vicdansızlıktan ibarettir. Evcil hayvan ne olursa olsun sorumluluk sahibi olmayan kişilerin evcil hayvan bakmaması gerekmektedir. Bir canlının ömrü boyunca yuvası olmak isteyen kişiler yukarıda yer alan tüm maddelere dikkat etmeli ve bu maddeleri yerine getirdiğinden emin olmalıdır. Bu faktörlerde dikkat edildiği sürece kediniz üzülmez sizinle birlikte mutlu ve uzun bir ömür geçirir.