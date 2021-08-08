Kaddafi'nin sonunu o proje hazırladı!

Beyaz TV'de yayınlanan ve Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programına konuk olan Türk Hava Kurumu eski Başkanı ve emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Libya'da gerçekleştirilen darbe sonucu hayatını kaybeden Kaddafi'nin sonunu hazırlayan kuraklık projesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte, Karakuş'un Kaddafi hakkındaki o açıklamaları;





