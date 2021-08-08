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Dudak Çatlaması Neden Olur? Dudak Çatlaması Nasıl Geçer?

Dudak Çatlaması Neden Olur? Dudak Çatlaması Nasıl Geçer?

Yaz kış fark etmeksizin vücudun pek çok bölgesinde çatlaklar meydana gelebiliyor. Dış bölgede yer alması ve rüzgara elverişli olması sebebiyle dudaklar çatlaklara oldukça müsait. Özellikle kış aylarında soğuk havalardan kaynaklı olarak meydana gelen dudak çatlaması neden olur? dudak çatlaması nasıl geçer? İşte dudak çatlamasının sebepleri….

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:29
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:32
Dudak Çatlaması Neden Olur? Dudak Çatlaması Nasıl Geçer?

Kış aylarında soğuk havalardan kaynaklı meydana gelen dudak çatlakları bazı durumlarda yaz aylarında da meydana gelebilmektedir. Can yakan ve geçmeyen dudak çatlaklarını önlemenin pek çok yolu var. Peki, dudak çatlaması neden olur? Dudak çatlaması nasıl geçer? ve dudak çatlamasına ne iyi gelir?



Dudak Çatlaması Neden Olur?


Dudak çatlamasının bireysel ve çevresel olmak üzere pek çok sebebi olabilir. Bu sebeple dudak çatlaması ve dudak kuruluğunun tek bir sebebinin olduğunu söylemek doğru değildir. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda dudak çatlamasının sebepleri;

• Vücudun susuz kalması,

• Yeterli miktarda su tüketmemek,

• Soğuk ve kuru havaya maruz kalmak,

• Rüzgara maruz kalmak,

• Alerji,

• Uzun süre ağızdan nefes alıp vermek,

• Aşırı derecede asitli yiyecek tüketimi,

• A vitamini fazlalığı,

• Sıcak havaya maruz kalmak,

Dudak çatlamasının nedenleri arasında yer almaktadır. Peki, dudak çatlamasına ne iyi gelir?

Dudak Çatlamasına Ne İyi Gelir?


Dudak çatlaklarını önlemek ve en aza indirgemek için evde dudak çatlağı önleyen ürünleri kullanmak mümkündür.

• Toz şeker

• Bal

• Salatalık

• Aloe vera

• Hindistan cevizi yağı

• Süt

• Gül yaprağı

• Su



Dudak çatlaklarına iyi gelen yiyecekler olarak bilinmektedir. Bu yiyecekleri tüketerek ve dudak çatlaklarına uygulayarak çatlaklardan kurtulabilirsiniz. Pek çok insan toz şekerin
çatlaklara iyi gelmeyeceğini düşünüyor olsa da toz şekeri dudaklara peeling olarak uygulayarak dudak çatlaklarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Dudak çatlakları neden olur? ve dudak çatlaklarını önlemenin yolları nelerdir? sorusunu soran kişiler bu yöntemler ile dudak çatlaklarından kurtulabilirsiniz.

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