Kış aylarında soğuk havalardan kaynaklı meydana gelen dudak çatlakları bazı durumlarda yaz aylarında da meydana gelebilmektedir. Can yakan ve geçmeyen dudak çatlaklarını önlemenin pek çok yolu var. Peki, dudak çatlaması neden olur? Dudak çatlaması nasıl geçer? ve dudak çatlamasına ne iyi gelir?









Dudak Çatlaması Neden Olur?



Dudak Çatlamasına Ne İyi Gelir?



Dudak çatlamasının bireysel ve çevresel olmak üzere pek çok sebebi olabilir. Bu sebeple dudak çatlaması ve dudak kuruluğunun tek bir sebebinin olduğunu söylemek doğru değildir. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda• Vücudun susuz kalması,• Yeterli miktarda su tüketmemek,• Soğuk ve kuru havaya maruz kalmak,• Rüzgara maruz kalmak,• Alerji,• Uzun süre ağızdan nefes alıp vermek,• Aşırı derecede asitli yiyecek tüketimi,• A vitamini fazlalığı,• Sıcak havaya maruz kalmak,Dudak çatlamasının nedenleri arasında yer almaktadır. Peki, dudak çatlamasına ne iyi gelir?Dudak çatlaklarını önlemek ve en aza indirgemek için evde dudak çatlağı önleyen ürünleri kullanmak mümkündür.• Toz şeker• Bal• Salatalık• Aloe vera• Hindistan cevizi yağı• Süt• Gül yaprağı• Suolarak bilinmektedir. Bu yiyecekleri tüketerek ve dudak çatlaklarına uygulayarak çatlaklardan kurtulabilirsiniz. Pek çok insan toz şekerinçatlaklara iyi gelmeyeceğini düşünüyor olsa da toz şekeri dudaklara peeling olarak uygulayarak dudak çatlaklarını ortadan kaldırabilirsiniz.vesorusunu soran kişiler bu yöntemler ile dudak çatlaklarından kurtulabilirsiniz.