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Dalaman’daki yangın söndürüldü

Dalaman’daki yangın söndürüldü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yolcular yükselen dumanları korku dolu gözlerle izledi. Yangın saat 17 sularında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına havadan destek verildi.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:39
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:41
Dalaman’daki yangın söndürüldü

Muğla'daki orman yangınları ciğerlerimizi dağlarken yeni bölgelerde alevler yükselmeye devam ediyor. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda henü belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda parlayan alevler hızla havalimanının yanında bulunan ormanlık alanın ortasına doğru ilerlerken, yangın dolayısıyla çıkan dumanlar uçakların iniş ve kalkışını başta etkilememişti. Ancak ilerleyen dakikalarda tedbir amaçlı uçuş engeli kararı alındı.

YOLCULAR YANGINA DİKKAT KESİLDİ

Memleketlerine dönmek için Dalaman Havalimanı'na gelen yolcular, seyahat saatlerinin gelmesini beklerken yan taraftaki ormandan çıkan dumanları korku dolu gözlerle izledi.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Dalaman'dan yükselen alevlerin, havalimanına 500 metre olmasından dolayı hem karadan hem de havadan hızlı müdahale yapıldı

Bölgeye arazöz takviyesi yapılırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.

SON DAKİKA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Edinilen yeni bilgiye göre güvenlik amacıyla Dalaman Havalimanı'nda tüm uçuşlar durdurulmuştu. Uçuşlar kontrol altına alınmasının ardından yeniden başladı

RÜZGAR VARDI

Bölgede rüzgar olduğu ve yangının çıktığı tepenin üst bölümüne doğru estiği gözlendi.

UÇAK VE HELİKOPTERLER BÖLGEDE: KONTROL ALTINA ALINDI

Dalaman'daki yangına hem yangın söndürme uçakları hem de helikopterlerle müdahale etti. Yangın 17 sularında kontrol altına alındı.

OGM'DEN UYARI

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Dalaman'da çıkan orman yangınına hava gücümüz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Yangın riski geçmiş değil. Bu nedenle milletimiz ormanlık alanlarda ve orman yakınlarında dikkatli ve tedbirli olmalı, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdırlar."


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