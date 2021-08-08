Dalaman’da yeni yangın!

Muğla'daki orman yangınları ciğerlerimizi dağlarken yeni bölgelerde alevler yükselmeye devam ediyor. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda henü belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda parlayan alevler hızla havalimanının yanında bulunan ormanlık alanın ortasına doğru ilerlerken, yangın dolayısıyla çıkan dumanlar uçakların iniş ve kalkışını henüz etkilemedi.



YOLCULAR YANGINA DİKKAT KESİLDİ



Memleketlerine dönmek için Dalaman Havalimanı'na gelen yolcular, seyahat saatlerinin gelmesini beklerken yan taraftaki ormandan çıkan dumanları korku dolu gözlerle izledi.



KARADAN VE HAVADAN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR



Dalaman'dan yükselen alevlerin, havalimanına 500 metre olmasından dolayı hem karadan hem de havadan hızlı müdahale yapılıyor.



Bölgeye arazöz takviyesi yapılırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.