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Batı medyasının yangın ikiyüzlülüğü! Diğer ülkelere de sıçrayınca ağız değiştiler...

Batı medyasının yangın ikiyüzlülüğü! Diğer ülkelere de sıçrayınca ağız değiştiler...

Türkiye'de devam eden orman yangınları üzerinden hükümet karşıtı yayın yapan Batı medyası, Akdeniz'deki diğer ülkelerde de büyük yangınlar çıkması sonrası ağız değiştirerek "iklim değişikliğinden" bahsetmeye başladı. New York Times ise Türkiye'de yaşanan felaketin politik bir kampanyaya dönüştüğünü belirtti.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:50
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:50
Batı medyasının yangın ikiyüzlülüğü! Diğer ülkelere de sıçrayınca ağız değiştiler...

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürerken, alevler bölgedeki ülkelerde de yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de yaşanan doğal felaketlerin ardından hükümet karşıtı yayınlar yapan Avrupa basını ise Akdeniz'deki yangınların yayılmasıyla adeta ağız değiştirerek 'iklim değişikliğinden' bahsetmeye başladı. Örneğin Almanya merkezli DW ajansı "Avrupa'nın güneyi yanıyor: Peki neden?" başlıklı bir haber yayınladı.



Haberde "Türkiye ile Yunanistan, İtalya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Kosova'da -doğal nedenlerle ya da sabotajla- başlayan orman yangınları kuraklık ve aşırı sıcaklar yüzünden şiddetini geçen yıllara oranla artırdı. Bilim insanları, yangınların şiddetlenmesinden iklim değişikliğinin sorumlu olduğundan şüphe duymuyor. Bilim, yangın riskinin bulunduğu ülkelerde iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerin yetersiz kalacağının da farkında" denildi.


HAZMEDEMEDİLER

Öte yandan ABD merkezli New York Times gazetesinde yayınlanan bir haber ise Türkiye'yi kötülemek için fırsat kollayan muhalifleri rahatsız etti.
New York Times'ın haberinde Türkiye'nin son onlarca yılın en kötü orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığı ve bu durumun siyasi saldırılara dönüştürüldüğü aktarıldı. Haberde muhaliflerin toplu halde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a acımasızca saldırdığı belirtildi. Bu haberin ardından Türkiye'deki muhalifler ise sosyal medya siteleri üzerinden New York Times gazetesine mesajlar atarak haberi yazan muhabirlerini kovmalarını istediler.


ALEVLER ÜLKEYE YAYILDI
Yunanistan'da günlerdir etkili olan orman yangınlarının kontrolden çıkmaya başladığı açıklandı. Ülkeye yayılan yangınlar nedeniyle özellikle başkent Atina'nın kuzeyindeki bölgelerden binlerce kişi tahliye edildi. Halihazırda 150'den fazla orman yangınının devam ettiği duyuruldu. Sıcak havanın etkili olması nedeniyle 6 bölgede yüksek seviyede alarm verildi. Yangınlarla mücadelede 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin de kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Binlerce turistin Evia Adası'ndan feribotlarla tahliye edildiği anlarda kaydedilen görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Avrupa basınındaki bilgilere göre artan yangınlarla mücadele için Yunanistan'a İngiltere, Fransa, ABD, Ukrayna, Hırvatistan, İsveç, İsrail, Romanya, İsviçre ve Mısır gibi ülkelerden ekstra yeni yardımlar gönderildi. Daha önce Avrupa Birliği'nden de yardımlar gönderilmişti.

KALİFORNİYA KÜLE DÖNÜYOR

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık üç hafta önce çıkan yangın, henüz kontrol altına alınamadı. 432 bin 813 dönümlük alanı yok eden yangın, yaklaşık 100 yapıyı yok etti. 24 saat içinde her 11 dakikada bir New York Central Park büyüklüğünde alanı yok eden yangının sadece yüzde 35'i kontrol altına alınabildi. Yangının verdiği zararın büyüyeceği belirtilirken Plumas County'de dört kişiden haber alınamadığı kaydedildi.

İTALYA'DA 30 MILYON ARI YANDI

İtalya'nın özellikle güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürerken Sardinya adasında yangınlar nedeniyle milyonlarca bal arısı yok oldu. Ülkenin en büyük çevre örgütlerinden Legambiente'nin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre Sardinya'daki yangınlarda en az 30 milyon bal arısının öldüğü tahmin ediliyor. Legambiente, adada şu ana kadar 650 arı kovanının yangınlarda yok olduğunu belirtti.


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