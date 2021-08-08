Bakanlar yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Geçen hafta çıkan orman yangınları Türkiye'nin ana gündem maddesi olurken, aktif olarak devam eden yangınlara gece gündüz demeden müdahale ediliyor. Marmaris'ta bulunan 4 bakan yangınlarla ilgili son durumu değerlendirdi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



'89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon. Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.



'MUĞLA'DA 180 BİN TON SU ATILDI'



Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız. Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Kentte şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.



'10 JANDARMA HELİKOPTERİ BİZLERE KATILDI'



Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı.



'7 BİN 220 ÇİFTÇİNİN HASAR TESPİTİ YAPILDI'



'6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı.



'YANAN YERLERİN BAŞKA MAKSATLA KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'



2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok. Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Hep birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için sahada çalıştık. Hamdolsun Antalya'da vatandaşlarımızla birlik beraberlik ruhu içinde süreci tamamladık. Biz de oradaki görevimizi tamamladıktan sonra sayın bakanlarımıza destek olmak için buraya geldik. Muğla'da 173 bina 230 birim yangından etkilendi.



'SANTRAL BÖLGESİNDE RİSKLİ BİR DURUM YOK'



1 - 2 ay içinde inşaatlarımıza başlayacağız. Hasarlı evler bulundukları yerlere yapılacak. Santral bölgesinde havada riskli bir durum yok.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Bugün Dalaman Havalimanı yakınlarındaki yangına güçlü bir şekilde müdahale edildi ve söndürüldü. Dalaman'daki uçuşlarda bir sıkıntı olmadı.

