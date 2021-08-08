Bakan Koca'dan örnek şehir açıklaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayılarında bugün düşüş gözlemlendi. Veriler aşağı yönlü seyre geçerken, vaka sayısı 22 bin 699, vefat sayısı da 108 olarak kayıtlara geçti.



Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları hızla sürerken, Covid-19 Risk Haritasında birçok ilimiz yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı. Bu illerden biri ise Hakkari oldu. Kent genelinde hız kazanan aşılama çalışmaları Hakkari'nin risk durumunu değiştirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu duruma dikkat çekti ve Hakkari'yi bu konuda örnek il olarak gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı!" ifadelerine yer verdi.