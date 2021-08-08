USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
KADIN
Aşure Malzemeleri Nelerdir? Aşure Nasıl Yapılır? Kolay Aşure Tarifi

Aşure Malzemeleri Nelerdir? Aşure Nasıl Yapılır? Kolay Aşure Tarifi

Muharrem ayının gelmesinin ardından Müslüman aleminde büyük bir heyecan başladı. Muharrem ayı hazırlıklarını yapan ve birbirinden lezzetli aşureleri sofralara getirmek isteyen kişiler aşure tarifi içerisine girdi. Peki, evde kolay aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir? aşure nasıl yapılır? İşte kolay aşure tarifi…

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:16
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:18
Aşure Malzemeleri Nelerdir? Aşure Nasıl Yapılır? Kolay Aşure Tarifi

Muharrem ayının vazgeçilmez lezzeti bu ay pek çok evin sofralarındaki yerini alacak. Uzun süren yapılışı ve oldukça lezzetli bir tatlı olması sebebiyle herkesin çok sevdiği aşureyi yapmak artık çok olay. Evde kolay aşure tarifi ile sizler de kolaylıkla aşure yapabilirsiniz. Peki, aşure malzemeleri nelerdir? Aşure Nasıl Yapılır?



Aşure Malzemeleri Nelerdir?


İçi için:

250 gram buğday
4 buçuk litre sıcak su
100 gram pirinç
1 adet portakal kabuğu
1 adet limon kabuğu
2 adet orta boy elma
4 yemek kaşığı kuru üzüm
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı nohut
Yarım su bardağı çiğ badem
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 avuç fındık
1 avuç ceviz
10 adet kuru kayısı
900 gram toz şeker
10 adet karanfil
1 su bardağı su
Süslemek için:

1 adet ayıklanmış nar
Yarım su bardağı toz antep fıstığı
Yarım su bardağı file antep fıstığı
5 adet dilimlenmiş kuru incir
2 yemek kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı susam
Yarım su bardağı çiğ badem
Yarım su bardağı fındık

Aşure Nasıl Yapılır?


Muharrem ayının gelmesiyle birlikte meşhur aşure hazırlıkları başladı. Pek çok kişi ise aşure yapmanın kolay bir yolunu arıyor. Aşure nasıl yapılır? Sorusunun cevabını araştıran kişiler için usta şeflerin tarifini derledik. İşte kolay aşure tarifi ile sizlerin de kolaylıkla yapabileceğiniz aşure tarifi

Öncelikle nohut, kuru fasulye, buğday bir gece önceden haşlanarak hazırlanmalıdır. Kabukları olması durumunda kabuklarını çıkarın. Nohut, buğday ve fasulyenin haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağı için tencereye eklemeyin. Tüm malzemeleri 3 litre suyunun içerisinde kaynatın ardından kuru kayısı ve incirleri küp küp doğrayarak malzemelerin içerisine ekleyin. Tüm malzemeleri karışımın içerisinde birleştirdikten sonra karanfil ekleyin ve koyuluğu boza kıvamında olana kadar su ekleyin. En son şekeri ekleyin ve karıştırarak pişmesine yardımcı olun. Şekeri eklemenin ardından uzun süre kaynatma işlemi gerçekleştirilmemelidir bu durum nohutun sertleşmesine sebep olur. Aşure kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve ılımasının ardından servis tabaklarına alın. Evde kolay aşure tarifi arayan kişiler bu yolla kolaylıkla aşure yapabilirler.



Aşure Nasıl Saklanır?


Aşure her zaman hazırlanmasının ardından tüketilemeyebilir. Bozulmaması ve tadını kaybetmemesi adın aşure nasıl saklanır sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Öncelikle aşure ılık ya da sıcak bir şekilde dolaba kaldırılmamalıdır. Kıvamını bozan ve ekşimesine sebep olan bu durum aşurenin muhafaza edilme süresini kısaltmaktadır. Ağzı kapaklı ya da streç film ile sarılı olan kapların kullanılması aşurenin muhafaza edilme süresini uzatmaktadır. Bunun yanı sıra aşure üstü süslemeler de servis edilmeden önce gerçekleştirilirse aşure kararmaz ve ekşime süresi uzar.

Aşure nasıl yapılır sorusunu arayanlar ve kolay aşure yapmak isteyen kişiler bu tarif ile kolaylıkla aşure yapabilirler.

Aşure Malzemeleri Nelerdir?Aşure Nasıl Yapılır?Aşure Nasıl Saklanır


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı