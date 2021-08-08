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Antalya'ya yağan yağmur, Metin Uca'nın tweetini akıllara getirdi

Antalya'ya yağan yağmur, Metin Uca'nın tweetini akıllara getirdi

Metin Uca, sosyal medya hesabından "Ağustos ayında Antalya'ya yağmur yağmaz, duaya değil bilime inanın" demişti. Bugün Antalya'da başlayan yağmur, büyük bir sevinçle karşılandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:37
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:55
Antalya'ya yağan yağmur, Metin Uca'nın tweetini akıllara getirdi

Türkiye, son 12 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken, birçok vatandaş yağmur duası etmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Antalya'da yağmur duasına çıkmasıyla da Metin Uca, 'dua' eylemini küçümseyerek 'bilimsel verilere göre' Antalya'ya yağmur gelmeyeceğini iddia etmişti.
ANTALYA'YA YAĞMUR YAĞDI

Dün akşam saatlerinde ise Antalya'ya yağmur başladı.

Manavgat bölgesindeki yangın mağduru vatandaşlar, sağanak yağmurun altında birbirlerine sarılarak yağmuru büyük bir sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar ellerini açıp, 'Allah'ım şükürler olsun' diyerek dua etti.

METİN UCA 'DUAYA DEĞİL, BİLİME İNANIN' DEMİŞTİ

Geriye ise Metin Uca'nın 'Türkiye'de yaşayan herkes bilirki Ağustos'ta Antalya'ya yağmur yağmaz. Duaya değil, bilime inanın' tweeti kaldı.


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