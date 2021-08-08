Antalya'ya yağan yağmur, Metin Uca'nın tweetini akıllara getirdi

Türkiye, son 12 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken, birçok vatandaş yağmur duası etmişti.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Antalya'da yağmur duasına çıkmasıyla da Metin Uca, 'dua' eylemini küçümseyerek 'bilimsel verilere göre' Antalya'ya yağmur gelmeyeceğini iddia etmişti.

ANTALYA'YA YAĞMUR YAĞDI



Dün akşam saatlerinde ise Antalya'ya yağmur başladı.



Manavgat bölgesindeki yangın mağduru vatandaşlar, sağanak yağmurun altında birbirlerine sarılarak yağmuru büyük bir sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar ellerini açıp, 'Allah'ım şükürler olsun' diyerek dua etti.



METİN UCA 'DUAYA DEĞİL, BİLİME İNANIN' DEMİŞTİ



Geriye ise Metin Uca'nın 'Türkiye'de yaşayan herkes bilirki Ağustos'ta Antalya'ya yağmur yağmaz. Duaya değil, bilime inanın' tweeti kaldı.