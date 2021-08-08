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8 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı TOKYO Olimpiyatlarında Son Durum

8 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı TOKYO Olimpiyatlarında Son Durum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın son gününde pek çok kişinin nefesini kesen heyecan devam ediyor! Bugün pek çok milli sporcumuzun farklı alanlarda başarısını göstermek için yer alacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda son müsabakalar gerçekleştirilecek! 8 Ağustos 2021 Pazar günü seyircinin karşısına çıkacak olan milli sporcularımız altın madalya mücadelesine devam ediyor. İşte 8 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 10:22
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 17:23
8 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı TOKYO Olimpiyatlarında Son Durum

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya mücadelelerinde son güne gelindi. Olimpiyatın son müsabakaları gerçekleştirilirken milli sporcularımız arasındaki karşılaşmalar daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği müsabakalarda artık sona gelindi. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 8 Ağustos Pazar Tokyo 2020 Olimpiyat Programı



8 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı


Sapporo kentindeki Odori Park'ta yapılacak olan maraton, Türkiye saatleri ile saat 01.00'de başlayacak. Yarışta Türkiye'nin Milli sporcularından Yavuz Ağralı ve Polat Kemboi Arıkan madalya için yarışacak. Mücadele TRT Spor ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarına canlı olarak verilecek.

Açılış seremonisi 23 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, yarın bugün sona erecek. Dünyanın en büyük spor programı olan olimpiyatlarda bugün atletizmde erkekler maraton final yarışı yapılacak. Voleybolda ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçlarında karşılaşmalar gerçekleştirecek. Basketbolda ise kadınlar altın madalya karşılaşmasının yaşanacağı Tokyo 2020, su topu maçları, pist bisikleti müsabakaları olacak.



İşte 8 Ağustos TOKYO 2020 programı ve detayları…


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