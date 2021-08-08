8 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın son gününde pek çok kişinin nefesini kesen heyecan devam ediyor! Bugün pek çok milli sporcumuzun farklı alanlarda başarısını göstermek için yer alacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda son müsabakalar gerçekleştirilecek! 8 Ağustos 2021 Pazar günü seyircinin karşısına çıkacak olan milli sporcularımız altın madalya mücadelesine devam ediyor. İşte 8 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya mücadelelerinde son güne gelindi. Olimpiyatın son müsabakaları gerçekleştirilirken milli sporcularımız arasındaki karşılaşmalar daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği müsabakalarda artık sona gelindi. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 8 Ağustos Pazar Tokyo 2020 Olimpiyat Programı